Malati cronici e psichici nei musei con progetti per la salute

TARANTO - Arte, bellezza e salute andranno di pari passo a Taranto grazie ad un protocollo d’intesa siglato l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto (Asl Ta) e il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MarTa) che permetterà l’accesso e l’accoglienza alle persone con disabilità psichiche, fisiche e neurologiche nei musei.



Attraverso la realizzazione di azioni comuni per l’accessibilità e l’inclusione culturale, progetti sul rapporto tra arte e salute e per lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti, per produrre significati, comprensioni, ricordi, con processi comunicativi diversi, se non nuovi, rispetto alle strategie terapeutiche quotidiane





>





L’iniziativa incoraggia l’espansione di attività culturali e artistiche rivolte a pazienti, ospiti di strutture, anziani, disabili, che rappresentano una fascia di cittadini con livelli di partecipazione e pratica minore..Si tratta di una attività che vede anche il supporto della Regione Puglia. Grazie all’arte, in tanti potranno vivere esperienze inclusive all’insegna della cultura e della conoscenza. Il museo, l’arte, diventeranno catalizzatori di un processo migliorativo, accompagnando positivamente i percorsi di cura.



Un “progetto ambizioso”, come lo ha definito Eva Degl’Innocenti, direttore del MarTa. Il primo in Italia in tema di progettazione strategica per l’accessibilità e l’inclusione culturale dei soggetti con disabilità. Sono diversi gli studi che hanno dimostrato che le visite ai musei migliorano e allungano la vita delle persone e questo vale anche per i soggetti in condizione di fragilità.



Il direttore generale dell’Asl Ta, Stefano Rossi, ha invece sottolineato che il progetto pilota è stato ispirato da progetti di successo già attivi negli Usa e in Canada che fanno ben sperare. Attraverso l’arte e la storia una realtà ‘ricca’ di anziani, malati cronici, tra cui persone affette da forme di disagio psichico, dipendenze patologiche o forme di autismo, tale iniziativa può essere una ‘terapia’ in più per migliorare la qualità della vita di chi soffre.



Il progetto garantirà e sosterrà, con costi ridotti e in parte già coperti, politiche di invecchiamento attivo, recupero sociale e sanitario che, in molti casi clinici, rappresentano l’anticamera del buco cognitivo. L’arte, il museo, possono migliorare e cambiare, attraverso spazi inclusivi, le esperienze di vita di persone sofferenti, colpite da malattie diverse, nel recupero o mantenimento delle capacità cognitive e delle funzioni neuro-motorie.



Oltre all’organizzazione di esperienze dedicate nel museo, il protocollo prevede anche l’organizzazione di attività presso le strutture della Asl a beneficio dei pazienti ricoverati, ma anche una importante collaborazione che vedrà l’utilizzo di professionalità, strumentazioni e laboratori della Asl Taranto per effettuare nuovi esami scientifici sui reperti del MarTa.



L’accordo ha una durata triennale e si svilupperà attraverso l’organizzazione di iniziative e programmi volti a promuovere e favorire l’accesso delle persone con diversabilità alla cultura e garantirne la piena partecipazione. L’accordo ha inoltre lo scopo di sviluppare numerosi progetti di ricerca congiunti. I primi beneficiari di questo progetto saranno gli utenti dei centri diurni, delle strutture residenziali e delle Rssa convenzionati con la Asl Taranto. Al momento sono già state evidenziate delle macro-aree in modo da organizzare delle esperienze adatte: sordi, ipovedenti/non vedenti, pazienti affetti da demenza senile/morbo di Alzheimer, persone affette da autismo o disabilità mentali e persone con dipendenze patologiche. L’obiettivo è quello di estendere il progetto anche ad altri utenti in carico presso altre strutture della Asl e che potrebbero giovare del coinvolgimento in queste attività.



Saranno individuati percorsi tematici dedicati tenendo conto delle specifiche esigenze e delle caratteristiche degli utenti (come ad esempio, con la presenza di un interprete della lingua dei segni per i sordi oppure dei materiali in braille per gli ipovedenti, ecc.) al fine di offrire esperienze di visita al Museo in condizioni di comprensibilità, autonomia, comfort e sicurezza affinché gli utenti possano sviluppare e realizzare il proprio potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della collettività.



La creazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare consentirà inoltre di analizzare gli effetti positivi della visita e dei laboratori svolti al Museo sulla salute e sul benessere psico-fisico dei fruitori. L’accordo ha anche l’obiettivo di individuare altri percorsi di integrazione, coinvolgendo altre associazioni e enti del terzo settore, ma anche istituti formativi e scuole, al fine di creare un circolo virtuoso di collaborazioni e partecipazione. Un ulteriore e possibile sviluppo sarà inoltre quello di realizzare progetti congiunti per lo studio di reperti del MarTa, che mettano in campo le rispettive competenze dei due enti.