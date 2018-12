Neve artificiale, fuoco, sapori e magia gli 'ingredienti' del Natale

FAGGIANO - Arti, sapori e magia sono gli ingredienti per la ricetta vincente della III edizione di “Magic Christmas”, il grande evento atteso a Faggiano il 7 dicembre 2018 che darà ufficialmente il via alla stagione natalizia.



Ad accogliere i visitatori, oltre ad un percorso eno-gastronomico e mercatini tipici del Natale, saranno decine di artisti di strada, accuratamente selezionati dal direttore artistico dell’evento Manuel Manfuso. La sua associazione “Smile” è pronta ad innevare Faggiano con la neve artificiale ed a sfoderare i suoi talenti migliori, come l’impareggiabile Dely De Marzo, un autentico funambolo delle fiamme, pronto ad infuocare gli sguardi dei passanti con fontane di fuoco, pioggia di gocce infuocate, scintille abbaglianti, in una grottesca ed intrigante performance, degna di un perfetto “Circo Nero”. Come non lasciarsi abbagliare, poi, dallo splendore dei due trampolieri luminosi, avvolti da un candore e un’aura di magia, che sapranno come stupire il pubblico, spalancando gigantesche ali di farfalla in una danza fluttuante. Per una scorpacciata di sorrisi e buonumore, arriverà Lillo Birillo con il suo mix perfetto di Magia, Equilibrio, Giocoleria e Equilibrismo che trascinerà i presenti in un’esperienza unica, lontano anni luce dal tran tran quotidiano. Il divertimento continua con le simpatiche mascotte di Bing e Lol e il laboratorio creativo della bella Fiocchettina, dove scoprire tutti i trucchi per creare un liquido perfetto e ottenere bolle di sapone da qualsiasi materiale da riciclo.





E, mentre in un angolo risuoneranno le note jazz del duo chitarra-sax, formato da Michele Santoro e Laura Donatone, con un repertorio che spazia dai tanghi alla musica gitana, passando per lo swing e brani strumentali da loro composti, per le strade si aggireranno gli stravaganti musicisti della Elfo Band che proporranno i tormentoni natalizi più amati. Ma non saranno soli. Tra i protagonisti della serata, ci saranno anche i sedici artisti della QuattroPerQuattro StreetBand, un complesso esplosivo, unico nel suo genere, mosso dal desiderio di regalare un momento di svago a ritmo funky, jazz, blues e soul.



Senza dubbio, però, l’ospite più atteso del Magic Christmas sarà ancora una volta lui, Babbo Natale, con tanto di slitta, cavalli, pony e buffi elfetti, accolti dalla briosa animazione delle Babbo Nataline.

L’evento è organizzato dall’Associazione per le Tradizioni Popolari e ALA (Associazione Lavoratori Autonomi) di Faggiano, e si avvale del Patrocinio del Comune di Faggiano.