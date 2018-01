Tre appuntamenti in Biblioteca per la Giornata della Memoria

SALVE - Il 27 gennaio ricorre la giornata internazionale della memoria, istituita nel 2005, per ricordare i perseguitati, i deportati e gli stermini nei lager.



In occasione dell’80° anniversario delle leggi razziali fasciste (emanate nel 1938) e nel mese della Memoria la Biblioteca Comunale di Salve, con sede a Palazzo Carida-Ramirez, proporrà per tre giorni l’iniziativa: “Tre storie per non dimenticare” per raccontare la Shoah tra cinema e filosofia.



L’evento si articola in tre incontri di approfondimento e riflessione sul tema dell’Olocausto, nei giorni 20, 27 e 29 gennaio.



I primi due appuntamenti avranno luogo di sabato mattina, a partire dalle ore 10.30 e consisteranno nella videoproiezione di due film dedicati. Il 20 gennaio, ore 10.30, ci sarà la videoproiezione del film “Train de vie”, mentre una settimana dopo, il 27 gennaio, alla stessa ora, sarà videoproiettato il film “Storia di una ladra di libri”. Per la visione dei film l'ingresso è libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione per il limitato numero di posti disponibili (telefono 0833.520550 o via email biblioteca@comune.salve.le.it.



L’ultimo appuntamento, lunedì 29 gennaio, avrà inizio alle ore 17.30 e sarà una lectio magistralis del professor Mario Castellana (Università del Salento).

La lectio, promossa ed organizzata congiuntamente dalle Biblioteche comunali di Salve e Patù, prenderà spunto dal testo Hélène Metzger “La scienza, l’appello alla religione e la volontà” (Pensa Multimedia 2014), curato dallo stesso Castellana. La filosofa della scienza Hélène Metzger, di origine ebraica, perse la vita ad Auschwitz nel marzo 1944, all’età di 55 anni. L'iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Comunale di Salve, con Imago Cooperativa e Comune di Salve.