Funghi e sapori di bosco per una sagra con musica e visite guidate

PUTIGNANO - Funghi e sapori di bosco saranno protagonista di una sagra a Putignano in programma nel week end (19 e 20 ottobre 2019). Stand enogastronomici, visite guidate, intrattenimento musicale e animazioni per bambini sono in programma per la 24aedizione de la “Sagra del Fungo e dei Sapori di Bosco” dedicata a far conoscere ed apprezzare i prodotti agroalimentari tipici del territorio e valorizzare il patrimonio monumentale del paese.



La sagra, organizzata dall’Associazione Putignanese Funghi e dall’associazione Cercatori di Funghi, con la collaborazione del Comune di Putignano–Assessorato alla Cultura e il Patrocinio dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale–Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia, si avvale quest’anno del supporto del Gal Terre dei Trulli e di Barsento e del Presidio Slow Food – Comunità della Farinella di Putignano.



Ricco il programma della due giorni tra stand dedicati ai prodotti della tradizione gastronomica locale, con gli antichi mestieri degli artigiani locali, eventi musicali con omaggi a Renzo Arbore e al rock, pop e dance, insieme con pizzica, taranta e tammuriata, momenti di intrattenimento per bambini che si affiancheranno agli appuntamenti curati dall’Assessorato alla Cultura: la presenza dell’info-point del Ga Terre dei Trulli e di Barsento per informare sulle opportunità offerte dalla Strategia di Sviluppo Locale e del Presidio Slow Food–Comunità della Farinella di Putignano, l’apertura e la possibilità di visitare a tariffa ridotta il Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro, l’apertura straordinaria della chiesa di San Pietro con possibilità di visita guidata gratuita.