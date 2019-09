Un laboratorio mobile per esami gratis su latte e formaggi ovicaprini

ALTAMURA - Per aiutare e rivoluzionare il lavoro nelle aziende casearie pugliesi e greche, è in arrivo il Mobilab, il laboratorio mobile che raggiunge gli allevamenti ovicaprini per effettuare gratuitamente gli esami finalizzati a migliorare la qualità delle produzione di latte e formaggi. Per la prima volta in Puglia, e in Grecia, le aziende del territorio vedranno giungere in loco un laboratorio mobile per garantire il controllo della salute degli animali e la qualità dei prodotti al fine di rendere questi ultimi eccellenti.



Mobilab sarà presentato ad Altamura il 12 settembre 2019, nella consiliare del Comune in un incontro con inizio alle ore 15.30.



Le due realtà agricole, Puglia e Grecia, spesso tra loro in competizione, hanno ora uno stesso obiettivo e lavoreranno insieme per trasmettere la cultura della qualità con il progetto Mobilab per valorizzare le produzioni tipiche locali, dando forza alle aziende del territorio. Un’idea innovativa che mette in campo professionalità, competenza e ricerca, facendo rete e, soprattutto, diffondendo i valori della sicurezza e della qualità per rende le aziende forti e competitive in Puglia, in Grecia e all’estero.



Il progetto Interreg Greece Italy nasce dalla collaborazione tra partner greci (Hellenic agriculture organisation Demeter, la Regione delle isole Ionie, l’Università di Salonicco), l’Università di Bari (Dipartimento di Medicina Veterinaria, DiMev) e la Città metropolitana di Bari. L’iniziativa è completamente gratuita per le aziende ed è già in corso. Ha una durata biennale (aprile 2018- aprile 2020. Ad Altamura, a presentare i risultati preliminari di Mobilab, ci saranno la professoressa Marialaura Corrente e la dottoressa Viviana Mari dell’Università degli studi di Bari "Aldo Moro" – Dimev (Dipartimento di Medicina Veterinaria).



In Puglia è proprio il Dipartimento di Medicina Veterinaria ad agire e lo fa attraverso un questionario, stilato in accordo con l’Università di Salonicco e due laboratori mobili. Il progetto itinerante raggiungerà, in modo capillare, le aziende di ovicaprini dell’Area Metropolitana di Bari e delle Isole Ionie per effettuare esami e analisi microbiologiche che assicurano la salute degli animali e la qualità dei prodotti. I veterinari del Mobilab, percorrono chilometri, raggiungono le aziende coinvolte e, direttamente sul posto, garantiscono assistenza tecnica agli allevatori, offrendo loro le conoscenze opportune per innovare e rafforzare la loro produzione del latte.



“L'obiettivo finale del progetto è quello di avvicinare la ricerca e la tecnologia ai piccoli e medi allevatori – dichiara la dottoressa Loukia Ekateriniadou, lead beneficiary del progetto - supportare l'industria lattiero-casearia locale e collaborare in rete con gli imprenditori che decidono di applicare le nuove tecniche e utilizzare prodotti innovativi. Un processo che migliorerà la competitività e l’economia del territorio”.



Tanti i vantaggi di questa opportunità, come tiene a sottolineare Canio Buonavoglia del Dipartimento di Medicina Veterinaria (Università di Bari) e responsabile del progetto, “Oltre agli esami presso le aziende, sono previsti anche meeting che hanno lo scopo di far incontrare gli allevatori, confrontare le loro esperienze, creare una vera e grande rete di contatti e insieme elaborare dati e formulare piani di intervento”. Verrà inoltre distribuito materiale informativo attraverso un’azione capillare che coinvolgerà anche i veterinari.



Mobilab proteggerà un mestiere importante (come quello del pastore), promuovendo sistemi di allevamento che rispettino l’ambiente e il benessere animale e valorizzando i prodotti caseari. È così che la tecnologia e la tradizione s’incontrano e creano vera sinergia. La qualità passa sempre attraverso la cultura dell’attenzione e della condivisione.