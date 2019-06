Concerto gratis per la giornata internazionale della musica

BARI - Il 21 giugno, insieme con il solstizio d’estate e l’International Yoga Day, si celebra pure la giornata internazionale della musica, patrimonio dell’umanità. Per la ricorrenza a Bari è previsto un concerto sul sagrato della chiesa di San Ferdinando in via Sparano.



La giornata in cui tutto il mondo omaggia la musica, è nata in Francia nel 1982 ma è stata istituita nel 1994 (quest’anno si festeggiano 25 anni), ed è stata voluta perché da sempre la musica è arte, gioia, cultura, vita. Essa inoltre consente un dialogo interculturale tra le varie generazioni e la lingua più universale e tocca i sentimenti di chiunque. Diventata un atteso appuntamento che coinvolge numerose città in tutto il mondo e riguarda ogni genere musicale, la giornata internazionale della musica vuole festeggiare la musica come forma d’arte tra le più note e di facile comprensione poiché mira dritta al cuore della gente. Inoltre riesce ad unire ed affratellare tutti i popoli della terra.





Per omaggiare la musica, a Bari il Coro del Faro del maestro Paolo Lepore si esibirà in concerto sul sagrato della chiesa di san Ferdinando, a partire dalle ore 20,accompagnato dalle stupende voci di Luciana Negroponte, Stefania Dipierro, Gaia Gentile, Lorella Falcone, Anna Ebel, Antonio Stragapede e dai musicisti della Jso, con musiche che spazieranno dal rock dai Pink Floid, al musical di Bernstein, al jazz di Ellingtoned all' opera di Puccini. Il concerto è completamente gratuito ed aperto a tutti.