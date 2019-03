Ciclo di incontri per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci

BARI - In occasione dei 500 anni della morte del grande Leonardo da Vinci, avvenuta il 2 maggio 1519 ad Amboise (in Francia), e diffondere tra i più giovani “un modello unico di accademico moderno, mirabile sintesi di sommo artista e uomo di scienza”, è in programma dalla fine di marzo a ottobre 2019 il ciclo di incontri ed eventi intitolato “Leonardo da Vinci, tra passato e futuro” organizzato dall’Accademia Pugliese delle Scienze, dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dal Politecnico di Bari, dall’Università del Salento, dall’Università della Basilicata, dall’Infn - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dal Museo Leonardo da Vinci di Galatone (Lecce), dalla Sitael SpA e dall’Autorità Portuale di Bari.



Il genio italiano, tanto amato e apprezzato dai giovani, sarà al centro di ulteriori curiosità e interessi per raccontare non solo il suo straordinario talento in numerose scienze e discipline ma anche la sua umanità. Per conoscere un Leonardo, figlio del suo tempo. La sua eredità, le sue intuizioni, ma anche il sapere “antico” che Leonardo ha saputo recuperare, sono tutt’ora fonte di ispirazione per le attività condotte in Università ed Enti di ricerca, anche in campi applicativi in collaborazione con le imprese.





Il primo appuntamento, su “Dal volo degli uccelli al volo spaziale”, è in programma il 27 marzo 2019 alle ore 9.30 nell’aula magna del Politecnico di Bari. Giulio Avanzini, docente UniSalento di Meccanica del Volo, vi prenderà parte con una relazione su “Leonardo e il volo, tra intuizioni e realtà”, nella quale spiegherà perché il genio di Leonardo non riuscì a coronare il sogno ancestrale dell’uomo di volare, mentre ci riuscirono due modesti meccanici di biciclette dell’Ohio, i fratelli Orville e Wilbur Wright.



Seguiranno il 5 aprile, sempre a Bari, “Il Cielo, l’Acqua e le Macchine”; il 15 aprile “Le tecnologie militari”; il 2 maggio “Maraviglia e percezione della natura”; il 15 maggio “La solitudine di Leonardo”. L’appuntamento leccese è invece fissato per il 7 giugno 2019, alle ore 9 nella sala conferenze del Rettorato UniSalento (piazza Tancredi 7, Lecce), con il convegno “Leonardo dall’Officina alla Cucina”: si parlerà di idraulica, macchine, osservazione dell’infinitamente piccolo e, nell’intento di restituire una dimensione umana del genio, verrà illustrata una delle sue passioni meno note: la cucina. Prevista inoltre l’esposizione de “Le macchine di Leonardo da Vinci” in mostra dal 27 marzo al 30 aprile 2019 a cui si potrà accedere su prenotazione tramite email leonardo500bari@gmail.com. Altri appuntamenti conclusivi sono previsti, dopo la pausa estiva, da settembre a novembre. Il programma completo è pubblicato sul sito ufficiale “Leonardo 500 Puglia”.