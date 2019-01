Una conversanese vince la mostra-concorso del Fischietto in terracotta

RUTIGLIANO - Tra i trentuno fischietti in gara per il 31° concorso nazionale del “Fischietto in Terracotta – Città di Rutigliano”, avente quest’anno per tema “Fischietti: Donne ieri e oggi”, sono state premiate le opere di tre pugliesi: “Ma come ti vesti” di Marilyn Cerri di Conversano, prima classificata, “La pazienza di Ciciriniella” del pluripremiato maestro Vito Moccia e “Fiorilda” Patrizia Capasso di Rutigliano



La giuria di esperti, nominata dal sindaco Roberto Romagno, ha dunque deciso di premiare tutti i pugliesi in questa edizione, dopo la riunione a porte chiuse della commissione svoltasi ieri, 13 gennaio 2019, a Palazzo San Domenico a Rutigliano.





>





Il fischietto vincitore del concorso rappresenterà la mostra inaugurata ieri sera nel Museo Civico del Fischietto in Terracotta “Domenico Divella”, sempre a Palazzo San Domenico, e che ha visto, oltre alla presenza dei premiati e delle autorità civili, anche il gruppo “U’Sciaraball” per un divertente intrattenimento musicale.



La mostra-concorso, come da tradizione, si svolge in concomitanza con la tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate, il 17 gennaio, che dà il via ufficiale al Carnevale. I 31 artisti in gara, oltre che della Puglia, sono di altre cinque regioni: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto. Dodici i figli rutiglianesi in gara, a cui si aggiungono quelli di Altamura, Bari, Bisceglie, Bitonto, Castellana Grotte, Conversano e Noicattaro. Le opere in concorso saranno esposte al pubblico sino al 20 gennaio 2019, mentre la premiazione si svolgerà il 19 gennaio alle ore 18.30, sempre a Palazzo San Domenico.



I premi in danaro ai primi tre saranno così assegnati: 1.300 euro all’opera vincitrice, 600 euro a secondo classificato e 400 euro al terzo. Previsti anche tre riconoscimenti speciali: Premio Fischietto Giovane”, con in palio 200 euro tra i concorrenti di età compresa tra i 18 e 30 anni di età; “Premio Satira” per il fischietto più ironico; e “Premio Fischietto popolare” scelto dai visitatori del museo del Fischietto e che potranno votare nella giornata del 17 gennaio dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 22.30. Al concorso è abbinata anche una sezione speciale riservata ai manufatti realizzati dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Rutigliano. Tutti i fischietti premiati saranno poi acquisiti dal Comune e destinati ad arricchire la mostra del museo del Fischietto in terracotta che dal 1989 raccoglie i figuli vincitori.

La fiera del fischietto si svolgerà in concomitanza con la festa di Sant’Antonio Abate, il 17 gennaio nell’area compresa tra la Pineta comunale e via Tarantini. Tra i vari eventi in programma la tradizionale benedizione degli animali alle ore 16 sul sagrato della chiesa di San Domenico, mentre alle ore 20 ci sarà il lancio di aerostati e dalle ore 21 nel chiostro di Palazzo San Domenico il live streaming di band e dj set “La josa: live in the cell” a cura di Frakasso blog e Room 70018. La fiera sarà poi replicata il 19 e il 20 gennaio nel borgo antico. Tra le iniziative collaterali non mancherà la collettiva d’arte a cura dell’associazione culturale “Contaminazioni d’Arte”. Leit motiv dell’edizione 2019, patrocinata dall’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, sarà l’incontro e lo scambio di esperienze artistiche. Gli artisti coinvolti esprimeranno il loro estro mediante opere realizzate a più mani, con diverse cifre stilistiche legate tra loro dallo spirito artistico.



La mostra, dal titolo “Crossing over art” è visitabile, sino al 20 gennaio con ingresso libero, al piano terra del Museo Archeologico di piazza XX Settembre, e comprende le opere di 14 artisti: Grazia Dibattista, Giuseppe Torello, Vito Paparazzo, Carlo Azzella, Mariarosaria Colamussi, Francesco Valenzano, Clara Misceo, Rocco A. De Sario, Giuseppe Lombardo, Carlo Dicillo, Alessia Didonna, Michele Tansella, Angelo Samarelli, Pippo Moresca.



Il 17, il 19 ed il 20 gennaio sarà possibile partecipare pure a visite guidate gratuite nei musei e nei monumenti della città di Rutigliano con l’iniziativa di Pro Loco, Archeoclub d’Italia, Parrocchia Sacro Cuore Immacolato di Maria. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina Fb del “Museo del fischietto”.