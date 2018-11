Il Quartetto Abreu si esibisce gratis per Amnesty International

BARI - È dedicato ad Amnesty International il concerto gratuito del Quartetto Abreu in programma a Bari, nella Chiesa di San Marcello, per il secondo appuntamento della rassegna “Note Solidali” diretta da Flavio Maddonni per l’associazione “Misure Composte”.



Il Quartetto Abreu, per l’occasione, proporrà un programma comprendente musiche di Beethoven, Dvorak e Elgar. Il complesso d’archi formato da giovanissimi musicisti pugliesi (Ludovica Fanelli, violino; Francesco D’Alessandro, violino; Emilia Frugis, viola; Claudia Notarstefano, violoncello) formatosi nell’ambito delle attività di musica da camera del Conservatorio di musica “Nino Rota” di Monopoli e rappresenta una delle più belle realtà recentemente nate all’interno degli istituti musicali pugliesi.





L’appuntamento è alle ore 20.30 del 23 novembre 2018 a Bari.