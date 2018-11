Il concorso per la XX mostra del Presepio Artigianale è ancora aperto

CANOSA DI PUGLIA - Scuole di ogni ordine e grado, istituti, comunità ed aggregazioni, singoli cittadini o gruppi di appassionati sono invitati a partecipare alla XX Mostra del Presepio Artigianale “CanosaPresepi” con un loro manufatto da esporre e da mettere in concorso. Le opere potranno essere presepi, sculture o icone rappresentanti la Natività secondo l’ambiente e l’interpretazione soggettiva dell’autore.



L’invito è rivolto dall’Associazione Italiana Amici del Presepio (Aiap) sede di Canosa di Puglia che torna ad organizzare l’evento ormai di tradizione per il periodo delle feste di Natale. Dopo l’enorme successo avuto negli anni precedenti, e nel particolare anniversario 1999-2018 della rassegna Presepistica nella Città di Canosa di Puglia, organizza la “Mostra del Presepio Artigianale – CanosaPresepi”. Le iscrizioni sono ancora aperte. Le schede di partecipazione, compilate in ogni parte, devono essere inviate via email o posta tradizionale entro il 30 novembre 2018. Mentre le opere dovranno essere consegnate nella sede della mostra, che sarà allestita nell’androne del Palazzo De Muro Fiocco–Circolo Al Corso in Piazza della Repubblica a Canosa, entro il 7 dicembre insieme con l’originale della scheda di partecipazione.





A tutti i partecipanti sarà consegnata l’attestato di partecipazione e un simpatico omaggio. La XX mostra sarà inaugurata l’8 dicembre e resterà aperta al pubblico sino al 6 gennaio 2019 nella bellissima atmosfera natalizia.



Per maggiori informazioni e le iscrizioni c'è l’opuscolo (scaricabile dal sito web “Presepio.it”) di partecipazione con il regolamento e la scheda di partecipazione da compilare, anche in distribuzione nella sede dell’Aiap di Canosa di Puglia, in via Maroncelli n. 6 (angolo via Santa Lucia) dalle ore 17 alle ore 20 (escluso sabato e domenica). Ulteriori informazioni possono essere richieste via email a info@canosapresepi.it.