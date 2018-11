Tutto pronto per l’VIII edizione di Foggia Film Festival

FOGGIA - Sarà lo scrittore siciliano Luca Sciortino ad aprire l’VIII edizione del Foggia Film Festival con il suo ultimo libro “Oltre e un cielo in più”. La speciale inaugurazione avverrà domenica 18 novembre 2018 (ore 17.30) nell’Auditorium Santa Chiara. Ed è il primo di una serie di eventi che si terranno sino al 24 novembre 2018 per un festival che si candida a diventare una vetrina delle opere di qualità sul mondo socio-culturale, attraverso la proposta di tematiche originali e programmi speciali dedicati al cinema giovane.



Scrittore, viaggiatore e giornalista, Luca Sciortino ha conseguito un dottorato in filosofia alla Open University ed è stato research fellow all'Università di Leeds (Regno Unito) e Armenise-Harvard science writer fellow alla Harvard University (Usa). Alterna il lavoro di giornalista per “Panorama” con quello di ricerca in filosofia della scienza. Ha vinto premi di scrittura, tra cui il premio Voltolino per la divulgazione scientifica, e ha pubblicato articoli di ricerca su riviste internazionali di filosofia come "Erkenntnis" e "International Journal in Philosophy of Science". Per Editoriale Scienza ha scritto “Bianca Senzamacchia”, la biografia immaginaria di una cellula che spiega i principi base della biologia.





Il Festival si terrà svolgerà non solo nell’Auditorium Santa Chiara, ma anche nel Teatro Umberto Giordano e nel Cineporto AFC di Foggia. Il claim di quest’anno è “Social experience”, vivere in modalità diverse esperienze sociali attraverso la narrazione cinematografica, su tematiche di strettissima attualità: ambiente, lavoro, parità di genere, legalità, disabilità, bullismo, integrazione, cultura della pace, della non violenza e della tolleranza. Il concorso, dedicato principalmente a opere prime e seconde, promuove e favorisce la conoscenza dei nuovi autori, la circolazione del documentario, sostiene la visibilità delle opere sperimentali che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti ed al cinema delle giovani generazioni.



La kermesse è coorganizzata e promossa dal Centro di Ricerca Teatrale & di Cinematografia “La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno, Assessorato Cultura Città di Foggia e Mediafarm, in collaborazione e con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Coop Alleanza 3.0 per il sociale, Banca Popolare Pugliese ed altre aziende sensibili al progetto. Le giurie presiedute dall’attore e regista barese Paolo Sassanelli assegneranno i riconoscimenti alle migliori opere la sera di sabato 24 novembre 2018, con inizio alle ore 21, nell’Auditorium Santa Chiara. La cerimonia di premiazione sarà preceduta dalla proiezione del film “Due piccoli italiani”, opera prima di Paolo Sassanelli, ambito eventi speciali; a seguire l’intervista-conversazione con il regista.



In catalogo 82 titoli, tra i quali opere prime, seconde, inedite, produzioni nazionali e internazionali; nutrita la presenza di autori e produzioni pugliesi. Oltre alle opere in concorso e fuori concorso, dove vi figurano lungometraggi, documentari e cortometraggi, previste anteprime ed eventi speciali.



Tanti gli attori, i registi e gli sceneggiatori emergenti, altrettanti i volti noti al grande pubblico: Sergio Castellitto, Ornella Muti, Elena Sofia Ricci, Isabella Ferrari, Sebastiano Somma, Caterina Murino, Lando Buzzanca, Anna Valle, Claudia Gerini, Giorgio Pasotti, Alessandro Haber, Sara Serraiocco, Pippo Delbono, Guglielmo Poggi, Chiara Caselli, Isabel Russinova, Giorgio Amato, Francesca Inaudi, Carlo Delle Piane, Alessandro Capitani ed Ulisse Lendaro. Nell'ambito del progetto Educational-Movies-Meeting School, Sebastiano Somma e la regista Morgana Forcella presenteranno l’opera prima “Senza paura”, corto che narra un odioso episodio di bullismo scolastico; a seguire l’incontro-conversazione con studenti e insegnanti.



Nei giorni 19 e 20 novembre 2018 si terrà il contest Student Film Fest, dedicato alle opere realizzate dagli studenti iscritti alle Università, Accademie di Belle Arti, Accademie di Cinema, I.T.S. e Scuole secondarie di II grado. Alle migliori opere i riconoscimenti University Award e High School Award, più due Premi speciali Rai Scuola per ciascuna categoria. Rai Cultura, media partnership 2018, con la sue attività editoriali seguirà la manifestazione e sarà a Foggia due-tre giorni con le sue telecamere per un reportage destinato al canale tematico Rai Scuola. Giovedì 22 novembre, per le attività collaterali, ci sarà il ritorno dell’attesissimo Wine & Movies: il cinema narra il mondo del vino e delle sue storie, attraverso scenari suggestivi e immagini immediatamente coinvolgenti. In programma visioni e incontri, ai quali hanno aderito enologi, produttori, sommelier ed esperti del settore; a seguire la degustazione dei vini e dei prodotti del territorio.



La Città di Foggia si prepara a vivere una settimana di impegno sociale e momenti di aggregazione, accompagnati da degustazioni, incontri con gli operatori dello spettacolo, cinefili e studenti provenienti da ogni parte d’Italia.