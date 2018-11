In arrivo 5 Hub culturali per Musei a misura di bambino

BARI - I bambini avranno i musei a loro misura grazie al progetto “I Musei raccontano la Puglia” e la realizzazione degli Hub, il cartellone delle attività e dei servizi a misura di bambino pensati per avvicinare i cittadini più giovani all’uso consapevole, alla fruizione ed alla conoscenza dei beni culturali.



L’iniziativa è stata presentata dall’assessore regionale al Turismo, cultura e Valorizzazione dei Beni culturali Loredana Capone, dal consigliere regionale Enzo Colonna, promotore della misura, e dall’assessore al Bilancio e Sport per tutti Raffaele Piemontese, insieme con i sindaci dei Comuni di Foggia, Ruvo di Puglia, Ceglie Messapica, Laterza e Ugento. Si tratta di una misura aggiuntiva finalizzata alla sperimentazione delle attività legate allo sport ed al benessere nei luoghi di cultura.





Il progetto, curato dalla Sezione Valorizzazione Territoriale del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, ha l’obiettivo di offrire un prodotto culturale in grado di coinvolgere attivamente le comunità a partire dai bambini ed incrementare il numero di fruitori, sviluppando reti e sinergie tra gli attori del territorio. La sperimentazione del progetto di rete “I Musei raccontano la Puglia”, vede protagonisti le istituzioni culturali delle cinque province pugliesi e si articola nei cinque Hub culturali di: Foggia con il progetto “Dauni junior” che comprende il Comune di Foggia, con l’istituto comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura, il Polo Biblio-museale di Foggia, il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia; Bari-Ruvo di Puglia con il progetto “Sulle rotte della bellezza” ed il coinvolgimento del Comune di Ruvo di Puglia, delle Diocesi di Altamura e di Molfetta, del Museo Archeologico nazionale Jatta, I e II Circolo didattico e scuola secondaria di I grado di Ruvo di Puglia; Brindisi-Ceglie Messapica con l’iniziativa “#MAACheMusei!La comunità che costruisce la storia del futuro” che comprende il Comune di Ceglie Messapica, il Polo Biblio-museale di Brindisi, I e II Istituto comprensivo di Ceglie Messapica; Taranto-Laterza con “Terra in mano: radici e spiritualità” con i Comuni di Laterza, Ginosa e Palagianello, la Basilica di Martina Franca, l’istituto comprensivo Marconi-Michelangelo di Laterza; e Lecce-Ugento con “Vivere il museo: attività didattiche e animazione culturale” con il coinvolgimento del Comune di Ugento, del Polo Biblio-museale di Lecce, dell’istituto comprensivo di Ugento.



Novità dell’iniziativa è rappresentata dall’aggregazione tra musei che si connettono con i territori per proporre iniziative rivolte alle scuole e alle famiglie e per la realizzazione di “aree kids” permanenti, di cui ciascun Museo capofila si doterà. I musei diventeranno così luoghi di aggregazione per bambini, dove imparare la storia e la cultura della propria città e della Regione senza annoiarsi ma divertendosi. Tutto sarà a loro misura dal linguaggio ai professionisti che interagiranno e solleticheranno la loro curiosità.



Nell’ambito del progetto, l’Apulia Film Commission attuatore dell’intervento, ideerà e produrrà video e spot per la promozione e diffusione delle attività da realizzare, contenente backstage dei momenti più salienti e significativi, e con interviste e testimonianze dei principali protagonisti delle iniziative e dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti.