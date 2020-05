Riaperto il mercato dei fiori di Terlizzi, primi segnali positivi

TERLIZZI - I fiori e le piante sono l’unico simbolo che in qualche modo uniscono le varie fasi della vita, i momenti felici con quelli più tristi, perché essendo parte della natura sono segno di vita, speranza, ringraziamento e soprattutto donano allegria ovunque. Con l’inizio della fase 2 dell’emergenza per la pandemia da coronavirus verso un lento ritorno alla ‘normalità’ non c’è nulla di più bello e significativo che regalare o regalarsi fiori o piante. E con la riapertura ‘colorata e profumata’ del Mercato dei fiori di Terlizzi, chiuso per due mesi, non c’è messaggio più bello di rinascita per tutti.



Per Coldiretti e Cia di Puglia la riapertura è stata segnata da dati positivi con acquirenti da tutta la Puglia ma anche dalla Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Marche.



Le vendite sono andate oltre le aspettative, a dimostrazione che la ripartenza del più grande polo commerciale di fiori era molto atteso sia dai floricoltori che dagli acquirenti. E’ quanto riferisce Coldiretti Puglia, stilando un bilancio del primo giorno di riapertura del mercato dei fiori di Terlizzi chiuso dall’11 marzo scorso per l’emergenza covid 19.



“Oggi abbiamo assistito ad un moto di slancio di un settore che rischiava di essere completamente azzerato dalla crisi causata dall’emergenza Coronavirus e dal mercato parallelo a nero dei fiori. Sono arrivati commercianti da Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Marche, oltre che dalle altre province pugliesi, nonostante sia sta una riapertura a freno a mano tirato, considerato che al momento la vendita dei fiori si svolge solo all’esterno dell’area mercatale”, ha commentato Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.



“Il fiore più venduto è stata certamente la rosa rossa e i nostri floricoltori sono riusciti a vendere il 70% di fiori e piante fiorite che hanno proposto alla vendita, un segnale incoraggiante nonostante la percentuale delle vendite risulti più bassa rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Con la riapertura graduale dei cimiteri e l’approssimarsi della Festa della Mamma, era vitale riavviare il Mercato dei fiori di Terlizzi, che ha fatto seguito alla riapertura dei Mercati di Taviano e Leverano già dalla scorsa settimana, perché con la chiusura dei canali ufficiali è nato un pericoloso mercato parallelo dei fiori, con aste al super ribasso, profittando della condizione di necessità dei produttori e dell’aumento delle richieste per il via libera alla commercializzazione”, insiste il presidente Muraglia.



Il settore florovivaistico in Puglia con il distretto in provincia di Lecce di Taviano e Leverano che si estende anche ai comuni limitrofi di Alliste, Maglie, Melissano, Nardò, Porto Cesareo, Racale e Ugento e quello della provincia di Bari, con al centro della produzione e degli scambi Terlizzi, Canosa, Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia e Giovinazzo, e altre realtà aziendali sparse nel resto della regione, ha registrato il crollo degli ordini e il blocco totale dei mercati esteri ed internazionali con punte fino al 100%.



Per la Cia (Confederazione agricoltori italiani) ed in particolare il responsabile associativo della Cia Levante, Giuseppe De Noia, “E’ un primo passo”. Gli operatori hanno organizzato gli stalli all’esterno, nell’area destinata a parcheggio che è stata appositamente attrezzata in tempi record per la vendita. Le misure di prevenzione e sicurezza sono precise e puntuali, con tutti gli operatori rigorosamente monitorati attraverso la misurazione della temperatura, protetti dalle mascherine e distanziati l’uno dall’altro, tanto che dal 7 maggio la vendita potrebbe avvenire all’interno della struttura dove si è sempre svolta. “I nostri operatori sono pronti a commercializzare ogni tipo di fiore - ha proseguito De Noia - Facciamo in modo che i fiori di questo mercato tornino a colorare le nostre città, le nostre case, ad adornare le lapidi dei nostri cari defunti. Doniamo fiori alle nostre mamme per la festa a loro dedicata”. Ma per rilanciare un settore che da sempre è molto sviluppato in Puglia e fa girare l’economia pugliese, è necessario l’aiuto di tutti. Basterebbe che ciascun pugliese acquistasse anche una sola piantina da esporre e coltivare sul balcone di casa o in appartamento, o un solo fiore, per aiutare e ringraziare tutti i florovivaisti che in alcuni cimiteri hanno portato e deposto fiori sulle tombe dei nostri cari durante la chiusura al pubblico consentendo ai nostri morti, soprattutto a quelli che il coronavirus si è portato via senza funerali e fiori, di ricevere un omaggio purtroppo ‘negato’ dalla pandemia.



“Ricominciamo da questa apertura per rilanciare tutto il settore - ha aggiunto Felice Ardito, presidente provinciale di Cia Levante - Il comparto del florovivaismo è stato tra i più colpiti dalla emergenza sanitaria. La stragrande maggioranza delle aziende ha dovuto in questo periodo destinare al macero la produzione”. Il comparto, in Puglia, è concentrato nei due poli di Terlizzi in provincia di Bari e Taviano in provincia di Lecce. Rappresenta un settore di tutto rispetto che a livello nazionale supera il 5% della Plv agricola. Il florovivaismo pugliese, con un valore complessivo di circa 185 milioni di euro, costituisce circa l’11% della produzione nazionale, il cui maggiore volume si realizza dalla primavera all’inizio dell’estate. Sono circa 1.500 le aziende, con quasi 5.000 addetti diretti, per una superficie di circa 1.500 ettari e una Plv pari al 6% di quella agricola regionale totale ha un’importanza considerevole nel sistema produttivo regionale. Notevole è l’indotto dei beni strumentali e dei servizi logistici e finanziari. Il comparto sviluppa inoltre una distribuzione capillare, con grandi e piccoli intermediari che garantiscono il trasferimento della merce deperibile in tempi brevi.