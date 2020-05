Il Comune di Bari regala gioco da tavolo sulle regole di comunità

BARI - Un gioco da fare a casa in famiglia in attesa d poter tornare a giocare all’aperto. E’ la nuova idea del Comune di Bari in tema di educazione civica. I bambini, costretti a casa dall’emergenza sanitaria, possono intrattenersi con “FeliCittà”, un gioco da tavolo da stampare e ritagliare a casa, per giocare con fratellini e genitori. Scopo del gioco è quello di migliorare la qualità della vita della città attraverso piccoli gesti civili quotidiani. Il gioco è pubblicato sul sito del Comune di Bari e si chiama “Nicolino un amico in Comune” .



Si tratta di un “gioco cooperativo”, tra l’altro corredato di un video animato (c’è anche una versione Lis per i non udenti) in cui si spiega come e perché ogni buon cittadino deve comportarsi, dove e chi prendono le decisioni che riguardano la città in cui si abita. Sullo stesso sito del Comune sono pubblicate le tavole da gioco da stampare a colori o in bianco e nero (da 11 o 14 pagine con segnalini e carte da ritagliare) e le istruzioni e le regole del gioco.



Si partecipa individualmente, ma si vince o si perde tutti insieme, proprio perché solo se la comunità ‘fa squadra’ riesce a superare le difficoltà, come questi tempi hanno ampiamente dimostrato. "FeliCittà" è un altro tassello della campagna di educazione civica “Nicolino un amico in Comune” promossa dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bari, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale.



“Insegnare giocando, ovvero, per dirla in termini più moderni, con la gamification – afferma il presidente del consiglio comunale, Michelangelo Cavone – riesce a coinvolgere più efficacemente i cittadini grandi e piccoli nel processo di cambiamento sociale e induce ad adottare comportamenti etici e rispettosi delle regole, delle persone e dei luoghi. Pubblicare “FeliCittà”, in questo particolare periodo di emergenza, significa per il nostro Comune dedicare la giusta attenzione ai bambini, da troppo tempo lontani dai compagni e dai luoghi di socializzazione.”



Progettato da Sergio Laliscia - game designer, consulente e ideatore di giochi in Italia e all’estero e vincitore del premio Origins Game Award - FeliCittà, è stato progettato in modalità stampa&gioca, per essere facilmente stampato dal pc di casa, nel pieno rispetto dell’ecosostenibilità, uno dei principali valori promossi dalla campagna etica dell’Urp.



Il gioco oltre a divertire insegnerà a piccoli e grandi regole di comportamento che dovranno poi essere realmente messi in pratica in ogni angolo della città: nei parchi e nelle aree gioco, in strada, nelle spiagge libere, ovunque, per difendere il bene comune e trovare soluzioni varie per denunciare stati di abbandono o vandalismo.