Per il 1° maggio diretta streaming dedicata al mondo dello spettacolo

BARI - Agli appuntamenti del 1° maggio, già pubblicati su Puglia positiva, organizzati da Bitonto Blues Festival e dal Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti per l’Unomaggio di Taranto, si aggiunge quello della Regione Puglia con il Teatro Pubblico Pugliese, una maratona streaming intitolata #1maggiodispettacolo.



A condurre lo spettacolo, dalle ore 17 del 1° maggio, Toti & Tata, ovvero Emilo Solfrizzi e Antonio Stornaiolo che, come annunciato il 25 aprile terranno l’ultimo appuntamento di #nonuscitofuoro il 2 maggio 2020 dalle ore 16, sulla pagina social Toti e Tata.



La maratona per la Festa dei lavoratori sarà dedicata in modo particolare alle lavoratrici ed ai lavoratori del mondo dello spettacolo, in forte crisi per il ‘blocco’ a causa della pandemia da coronavirus di tutti gli spettacoli nei teatri e nelle strade e che con lo slogan “Anche iil mio è lavoro”, lanceranno il loro ‘grido’ d’aiuto. Insieme con Solfrizzi e Stornaiolo tanti ospiti tra cui Luca Argentero, Dino Abbrescia, Giulio Base, Claudio Bisio, Anna Ferruzzo, Mimmo Mancini, Luca Miniero, Stefania Rocca, Paolo Sassanelli, Sara Serraiocco, Edoardo Winspeare, Alessandro Piva, Bianca Guaccero, Lunetta Savino, Federico Moccia, Lino Banfi e Beppe Convertini. Ci saranno conversazioni, interviste e interventi di artisti, operatori e istituzioni, interfacciandosi in diretta e accogliendo in live i messaggi del pubblico.



Non mancheranno le finestre dedicate al presidente Michele Emiliano, all’assessore all’Industria turistica e culturale, Loredana Capone, e al direttore del dipartimento Turismo e Cultura, Aldo Patruno. Interviste a Giuseppe D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Simonetta Dellomonaco, presidente di Apulia Film Commission; Massimo Biscardi, sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli; Massimo Manera, presidente della Fondazione La Notte della Taranta; Franco Punzi, presidente del Festival della Valle d’Itria.



Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi condurranno in remoto collegandosi con i vari ospiti. L’iniziativa, ideata dal Teatro Pubblico Pugliese e realizzata con Apulia Film Commission, sarà condivisa in cross-posting sulla pagina social della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e Qui Regione Puglia. Al centro del palcoscenico virtuale la comunità dello spettacolo con i suoi interpreti che popolano il mondo della scena, della tv, del cinema, oltre ai tanti lavoratori “invisibili” che partecipano a un comparto fermato per decreto lo scorso 4 marzo. Una kermesse, insomma, dedicata a un settore che aspetta la fase tre per immaginare la sua ripresa, tra ipotesi, timori, speranze e aspettative. E un orizzonte che ancora tarda a definire i suoi tempi, investito dalle incertezze legate alle dinamiche epidemiologiche di un nemico virale che ha preteso e ottenuto un repentino cambio di traiettoria del mondo.



La maratona vedrà una sintassi ininterrotta di interventi, un parterre di appelli e di riflessioni che proietta il significato del 1° maggio sul piano inclinato di un mondo in sofferenza: un modo per consolidare una comunità di voci che attraversa i silenzi della scena in modo originale, risalendoli, provando a immaginare un percorso destinato alla riapertura, alla partecipazione, al recupero della bellezza ancora chiusa in naftalina. Tutti insieme per rivendicare l’utilità discreta di un universo non più rarefatto. Che fa il conto delle sue ferite e ora chiede sostegno raccogliendo barlumi di una nuova narrazione.