Il Bbf non si ferma, cinque appuntamenti a partire dal 1° maggio

BITONTO - Per il primo maggio sono due gli appuntamenti in Puglia. La pandemia da coronavirus vede da una parte la riformulazione dell’Unomaggio a Taranto, che per ovvi motivi non si effettuerà sul palco del Parco archeologico, e dall’altro, per continuare ad invitare pugliesi e italiani a restare a casa anche nella ‘fase due’ ormai prossima, ci sarà l’iniziativa di Bitonto Blues festival che entrerà in ogni casa con la “Pandemusic edition”.



Mentre si attende di conoscere la ‘versione’ 2020 dell’Unomaggio tarantino, anche se da più parti si annuncia un docufilm al posto del concertone, da Bitonto la rassegna internazionale dedicata alla musica d’oltre oceano prepara un ricco calendario di musica in streaming. Un palco virtuale per portare il blues nelle case di tutti. Dopo aver annunciato la sospensione dell’edizione 2020, il Bitonto Blues Festival e il direttore artistico Beppe Granieri lanciano il format online “Bitonto Blues Festival 2020 - Pandemusic Edition” che parte ufficialmente il 1° maggio 2020, una data da sempre importante per il mondo della musica italiana.



“Pandemusic” è un format web tv, una trasmissione musicale in streaming sui canali social Facebook e Youtube del festival, in cinque puntate (dopo quella del 1° maggio le altre sono in programma l’8, il 15, il 22 e il 29 maggio) con inizio alle ore dalle 18.30. Tra i primi ospiti ci saranno Raffaello Tullo, attore, cantante e percussionista della Rimbamband, Lorenz Zadro, chitarrista, autore, produttore artistico, collezionista, appassionato cultore e divulgatore di blues, e il quartetto casertano The Blues Queen.



Ogni settimana, per l’intero mese di maggio, cinquanta tra artisti e band che hanno fatto parte delle line up ufficiali del Bitonto Blues Festival (compresi gli artisti dell’edizione 2020 rinviata), di vari e nazionalità, quindi italiani, francesi, statunitensi, argentini, si esibiranno in streaming, riuniti sotto il motto #staywithus. In ogni puntata, il Bitonto Blues Festival ospiterà artisti in collegamento video direttamente da casa, introdotti dallo storico presentatore della kermesse, Pierluigi Morizio. Ad ogni band e musicista sarà dedicato uno spazio di 10 minuti. Tra le esibizioni, numerosi collegamenti esterni con alcune delle voci più autorevoli del blues e personalità importanti del panorama artistico, culturale e sociale italiano.



Per l’occasione il Bitonto Blues Festival ha aggiornato il proprio concept grafico, sviluppato egregiamente dal direttore creativo Marco Vacca, insistendo sul valore della condivisione e della speranza. “La musica aggrega, non separa – spiega il designer del Bbf - la musica parla una sola lingua universale, si tinge dei colori di un popolo, si mescola e dà vita ad altre sfumature. Si contagia per via multisensoriale, si riproduce e fa il giro del pianeta, lasciando dietro di sé un'unica immensa scia benefica che ho chiamato pandemusic. Questo sarà il nostro modo di stare con voi, ecco lo "stay with US": seguite questo evento insieme a noi.”



Come aggiunto al patron Beppe Granieri sarà un modo per portare musica e allegria nelle case di chi vorrà. Non solo. L’occasione consentirà di dare un contributo e sostegno alle strutture ospedaliere attive sul territorio. Per continuare a fare comunità e sostenere quanti stanno combattendo la battaglia contro l’epidemia di covid-19, l’associazione organizzatrice del festival, Blu & Soci, ha deciso di unire al format una raccolta fondi per la struttura ospedaliera pugliese “Policlinico di Bari”, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali e respiratori, utili ai medici del reparto di terapia intensiva. Durante le dirette tutti saranno invitati a donare contributi.