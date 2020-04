Pronto il Parco Agorà in attesa del più grande, quello della Legalità

MODUGNO - Al posto dell’ecomostro, un palazzo in costruzione mai terminato perché abusivo e diventato pericoloso in quasi 50 anni di presenza, c’è il neonato parco in attesa di quello definitivo con viali, aiuole, piante e giochi. Nel quartiere Cecilia a Modugno, la pandemia da coronavirus non ha fermato l’avvio del progetto e la realizzazione del Parco della Legalità voluto dal sindaco Nicola Magrone.



"Abbiamo fortemente voluto la sistemazione temporanea dell'area della demolizione per fare in modo che – ha dichiarato il primo cittadino - ai residenti del quartiere, oltraggiati per 50 anni dalla presenza dell'ecomostro abusivo e pericoloso, fosse restituito in anticipo sui tempi previsti per la realizzazione del Parco della Legalità, uno spazio pubblico, una piazza con del verde, da poter fruire appena le attuali restrizioni emergenziali si allenteranno. Grazie a questo intervento, peraltro, abbiamo ridotto da subito i disagi della popolazione residente. Infatti immediati sono i vantaggi rivenienti dalla eliminazione dell'area di cantiere che, scongiurando abbandono e degrado ambientale, ha permesso la creazione di posti auto e di banchine pedonali intorno al perimetro del parco".



All'indomani della demolizione (conclusa nel novembre 2019) del fabbricato di sei piani, abusivo e fatiscente, che per quasi cinquan'tanni aveva sottratto ai residenti del quartiere Cecilia aria, luce e vitale spazio pubblico, sindaco e Amministrazione comunale tutta avevano deciso che, nelle more dell'espletamento della gara e dell'affidamento dei lavori per la realizzazione del Parco della Legalità, si procedesse a interventi finalizzati a restituire in anticipo alla collettività l'area dove sorgeva il 'Bubbone' mediante l'attuazione di opere temporanee volte a rendere immediatamente fruibile il sito, anche ai fini della ripresa, al termine dell'emergenza sanitaria da covid-19, di regolamentate attività sociali, di sosta e ludiche. E ciò anche per ridurre i disagi dei residenti connessi alla limitazione delle zone a parcheggio e al transito pedonale sul perimetro dell'area. Disagi provocati dalla recinzione di cantiere che oggi è stata sostituita con una recinzione più leggera, a esatta delimitazione del futuro Parco della Legalità, che ha liberato definitivamente le sedi stradali ed ha permesso di ricavare 25 posti auto.



In attesa del Parco della Legalità, dunque, tra le vie Ancona, Pordenone e Canne della Battaglia, è nato il parco "Agorà". Nell'area centrale del Parco Agorà, allestita con panchine destinate alla sosta e una pavimentazione ludica transitoria, sono state messe a dimora, in maniera temporanea, alberi che concorreranno alle sistemazioni a verde definitive del Parco della Legalità da realizzare. La piazza, nel suo allestimento temporaneo, si configura come un "incubatore" degli alberi del progetto definitivo. Questa operazione permette di curare la messa a dimora degli alberi con il vantaggio che gli stessi potranno crescere, nel periodo che intercorre dall'allestimento temporaneo a quello definitivo, garantendo altresì attecchimento e riambientamento delle specie di progetto. La piazza interna è perimetrata da una fascia di arbusti aromatici mediterranei (rosmarino prostrato, timo capitato, elicrisio e ginestra) ideali per ricreare una giardino sensoriale olfattivo. Tutte le essenze saranno reinserite nel progetto definitivo del Parco della Legalità.



Tutte le opere di fruizione "temporanea" dell'area ripropongono con forme semplificate, quella che sarà la configurazione finale di progetto e ne anticipa la suddivisione in aree verdi e aree pedonali destinate alla socializzazione e ai rapporti di comunità. Nell'aiuola che costeggia via Canne della Battaglia, sono riprodotti "giochi da strada": la campana, il labirinto ed il tappeto di colori, per stimolare i bambini alle attività e alla pratica dei giochi che una volta si svolgevano per strada. Gli schemi grafici sono solo delle "matrici" su cui i bambini potranno ampliare liberamente la propria creatività. Attraverso l'utilizzo di biglie, macchinine e tappi, si spera di recuperare e incentivare il "gioco all'aria aperta" come momento propedeutico per sviluppare socialità e condivisione delle regole.



Inoltre ci sono "zolle verdi", che nella sistemazione finale saranno le aree verdi sopraelevate rispetto alla quota stradale, nel parco temporaneo sono state pensate per sperimentare un "Orto urbano di comunità". Le aree degli orti sono state predisposte su uno strato di terreno fertile e suddivise in fasce parallele, a comporre un disegno alternato di terreno coltivabile e sentieri calpestabili. Istituti scolastici e/o associazioni potranno essere coinvolte per promuovere forme di adozione e utilizzo degli orti urbani, sia per scopi didattici sia per finalità legate all'educazione all'alimentazione e, ancor più, alla cura degli spazi pubblici. A supporto delle attività dell'orto di comunità sono stati predisposti dei sistemi molto semplici per la captazione e lo stoccaggio dell'acqua piovana che, all'occorrenza, potranno essere riforniti con acqua per l'irrigazione. Tutta l'area è recintata con un cancello per regolamentare gli accessi e proteggere gli orti dalle attività dei marciapiedi.