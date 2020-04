Sette librerie coinvolte nella campagna di donazione di libri

BARI - In occasione della Giornata mondiale del libro, del 23 aprile, l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari e la rete Bari Social Book hanno lanciato la campagna #ancheunlibro, finalizzata a donare libri a bambini e adulti in difficoltà attraverso la collaborazione delle librerie aderenti alla rete. I libri saranno acquistati con donazioni libere dei cittadini interessati all’iniziativa e poi recapitati insieme ai kit della spesa sociale consegnata dall’Assessorato al Welfare attraverso la rete dei volontari.



I cittadini interessati potranno effettuare una donazione in una delle seguenti sette librerie tramite bonifico (da chiedere ai gestori delle rivendite di libri): Campus, in via Toma; Feltrinelli in via Melo da Bari; Libreria Laterza, in via Dante Alighieri; Moby Dick, in via De Rossi; Quintiliano, in via Arcidiacono Giovanni; Spine Bookstore, in via Crispi; Svoltastorie, in via Volta; e Zaum, in via Abbrescia. Saranno le librerie, che a loro volta potranno offrire un proprio contributo, a selezionare i titoli che la rete dei volontari del Welfare consegnerà assieme alla spesa sociale.



“L’attività di Bari Social Book, con il rilievo che l’assessorato al Welfare ha sempre riconosciuto alla promozione della lettura come nutrimento sociale per bambini, ragazzi, anziani e famiglie prosegue anche in tempo di emergenza e andrà avanti in modo crescente nei prossimi giorni, una volta entrati nella cosiddetta fase 2 - commenta l’assessore Francesca Bottalico - Oggi lanciamo questa iniziativa, resa possibile dalla disponibilità delle librerie che aderiscono a Bari Social Book e dalla generosità di tanti cittadini”. L’iniziativa ha come scopo non solo quello della diffusione della cultura, della passione della lettura, ma sopratutto un modo per alleviare l’isolamento domiciliare di tanti che stanno vivendo questo periodo in modo particolarmente traumatico. Un libro, oltre a distrarre dalle preoccupazioni quotidiane, può regalare un viaggio, un sogno e sopratutto la speranza di immaginare un futuro più positivo.