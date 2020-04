Corso gratuito per imparare ad utilizzare la stampante 3D

BITONTO - Imparare ad utilizzare la stampante 3D e a modellare con questo apparecchio tecnologico che, anche in piena pandemia, dimostra di poter essere un macchinario utile per produrre pezzi di strumenti importanti persino in campo sanitario, sarà possibile con un corso gratuito al Fablab Bitonto.



Con un percorso formativo di modellazione solida, della durata di 60 ore, distribuite in 10 giornate dal 4 al 15 maggio 2020 con due sessioni giornaliere (dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 18 alle 20), si potrà seguire il corso gratuito di modellazione solida in 3D, nell’ambito di Cross the Gap, progetto di cooperazione Grecia-Italia, di cui il Comune di Bitonto è capofila. Le iscrizioni, aperte a chiunque (non ci sono limiti di età nè di titoli di studio), devono essere effettuate entro le ore 23.30 del 29 aprile 2020.



A proporre le lezioni, in modalità webinar (seminario interattivo on line), è il Centro Tecnologico FabLab Bitonto nell’ambito del progetto di cooperazione “Cross the gap – Accessibility for social and cultural inclusion”, finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020.



Il percorso formativo si occuperà della modellazione solida per la realizzazione di modelli virtuali, concentrandosi in particolare sul centro antico della città di Bitonto, del quale è prevista la costruzione del plastico in scala con stampa 3D. Per la realizzazione del corso il Centro Tecnologico FabLab Poliba si avvarrà della collaborazione di un esperto in beni monumentali: il progetto Cross the Gap, di cui è capofila il Comune di Bitonto, si pone, infatti, l’obiettivo principale di favorire l’accessibilità ai beni culturali, includendo cittadini con disabilità e con bisogni speciali.



Per maggiori informazioni ed iscrizioni occorre contattare direttamente il Centro Tecnologico Interprovinciale di Fabbricazione Digitale (080.3736260 - info@fablabpoliba.org). Gli iscritti riceveranno successivamente una mail con i dettagli di ogni incontro e le modalità di accesso alla meeting room.