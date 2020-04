Mario Martone in diretta streaming con Apulia Film Commission

BARI - Dopo “Le parole del cinema”, con selezione di alcune delle migliori lezioni di cinema tenute nei festival pugliesi da grandi protagonisti, Apulia Film Commition avvia un’altra iniziativa adeguando, pure questa, all’emergenza da pandemia. Si tratta della rassegna di cinema internazionale “Registi fuori dagli sche[r]mi” che passa al web, sulla pagina social di Apulia Film Commission.



Ad inaugurare la nuova versione, il 30 aprile alle ore 19, ci sarà in video del regista napoletano Mario Martone, cui seguirà la proiezione in streaming del film “L’odore del sangue” (visibile dal 27 al 30 aprile richiedendo le coordinate alla mail registifuoridaglischermi@apuliafilmcommission.it). La nuova formula on-line, permetterà di poter vedere dei film difficili o impossibili da reperire, oltre che ascoltare le parole dei registi: da alcune novità in prima visione ai film che hanno fatto la storia recente del cinema internazionale. A conversare con il regista ci saranno il direttore artistico Luigi Abiusi e la giornalista del quotidiano “Il Manifesto”, Cristina Piccino.



Mario Martone dirige Fanny Ardant e Michele Placido in un film fondamentale per il cinema italiano del nuovo secolo. Era il 2004, e il film andò in concorso al Festival di Cannes nella Quinzaine des Rèalizateurs. Storia d’amore tra due coniugi stanchi, annoiati e inquieti che diverrà un viaggio nelle pieghe oscure della sessualità, “L'odore del sangue” si configura come rapsodia di luce, di mare e sibilo proveniente da zone d’ombra: film di corpi, di morbosità; cronaca di uno stare al mondo inquieto e poetico. La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” è finanziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020, nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2019/2020.



Intanto prosegue, sul canale social dei video ufficiali di Apulia Film Commission, la rassegna “Le parole del cinema”, un doppio appuntamento settimanale in cui sono proposte le masterclass e gli incontri con il pubblico dei grandi protagonisti del cinema internazionale, realizzati nei festival prodotti dalla Fondazione.



Dopo l'avvio con le masterclass, anocora visibili, di Bernardo Bertolucci e Aleksandr Sokurov, il programma prosegue con altri due autorevoli rappresentanti della settima arte. Della regista e fotografa Cecilia Mangini, il 28 aprile, saranno proposti tre estratti dei dialoghi realizzati in tre edizioni diverse alla Festa di Cinema del Reale a Specchia (Lecce): con la regista, sceneggiatrice e fotografa belga Agnés Varda (2011), con il regista Daniele Vicari (2013) e con il cantautore Vinicio Capossela (2014). Nel corso dei tre incontri sono affrontati i seguenti temi: il cinema del reale, la funzione del documentario, la censura, la musica nel cinema e il concetto di sacro.



Nel secondo appuntamento, in programma il 1° maggio, sarà possibile rivedere l’indimenticabile masterclass del maestro Ettore Scola tenuta al teatro Petruzzelli per il Bifest 2015. Durante la masterclass, condotta dal critico cinematografico Enrico Magrelli, vengono approfonditi temi che hanno segnato la vita artistica e non del maestro Scola: l’apprendistato da sceneggiatore, l’influenza di Steno, la figura di Totò, il dopoguerra e il rapporto tra cinema e politica.