Per il 50° Earthday due iniziative virtuali dedicate alla Terra

BARI - A causa della pandemia e dell’isolamento in casa, per evitare il diffondersi del covid-19, pure la Giornata mondiale della Terra 2020 sarà diversa dalle precedenti. Istituita dalle Nazioni Unite il 22 aprile 1970, per tenere alta la guardia sulle problematiche che lo affliggono, quest’anno per l’Earthday ricorre il 50° anniversario, ma non si potrà partecipare a nessun evento né ‘immergersi’ nella natura. La giornata però sarà comunque celebrata per rendere omaggio al pianeta che ci ospita da centinaia di migliaia di anni e che nell’ultimo secolo abbiamo sempre più maltrattato con inquinamenti vari e disboscamenti che, unico lato positivo della pandemia da coronavirus, da alcuni mesi in ogni parte del mondo abbiamo ridotto drasticamente.



Per la particolare giornata Legambiente lancia un flash mob virtuale: #abbracciamola, un abbraccio simbolico del pianeta accompagnato dallo slogan “Noi torneremo ad abbracciarci presto. Lei ha bisogno di noi. Anche ora”, questo l’invito a partecipare all’iniziativa che si potrà fare da casa. Basterà infatti condividere il giorno 22 aprile una foto di sé sui propri canali social, mentre si abbraccia un mappamondo, un disegno della Terra, una piccola scultura o una mappa geografica. È un gesto simbolico per sensibilizzare ciascuno a prendersi cura della Terra, la vera prima nostra casa, in sofferenza, minacciata di continuo dalla crisi climatica che ha già iniziato a far scomparire luoghi di vitale importanza come i ghiacciai.



L’obiettivo del flash mob è sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sostenibilità ambientale, sollecitando soluzioni concrete per fronteggiare le criticità. La foto pubblicata dovrà contenere gli hashtag #Abbracciamola ed #EarthDay. Sul sito di Legambiente, già dal 20 aprile, sono disponibili 20 motivi personalizzati per le foto profilo e per la fotocamera di Facebook, oltre al logo dell’iniziativa e a materiali già presenti.



«Iniziative come #Abbracciamola mirano a scuotere le coscienze e a stimolare azioni tangibili di cambiamento – dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia – Una frase che si ripete spesso è “non abbiamo un pianeta B”, ma quanto si è fatto di concreto finora per salvare quello che abbiamo e che stiamo via via distruggendo? Rapidamente dobbiamo uscire dalle fonti fossili e permettere l’avanzata delle energie pulite, frenando gli incentivi ai combustibili inquinanti come petrolio e suoi derivati, la cui estrazione rade al suolo intere foreste. L’emergenza Coronavirus deve obbligarci a ripensare gli stili di vita rendendoli sostenibili. Una lezione da trarre è il rispetto imprescindibile dell’ambiente».



Aiutare la Terra è possibile, riducendo l’impatto di ognuno nel quotidiano. Fare una corretta raccolta differenziata; spostarsi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici; scegliere fonti di energia rinnovabile e sostituire vecchie lampade con quelle a basso consumo; limitare i consumi di risorse idriche, evitando sprechi e riutilizzando le acque reflue in agricoltura; aumentare il verde mettendo a dimora nuovi alberi; optare per una spesa anti-emissioni, scegliendo alimenti di stagione e riducendo il consumo di carne; evitare imballaggi in plastica. Tutto questo può contribuire a ridurre sensibilmente le emissioni inquinanti entro il 2050, data indicata dal recente Green New Deal europeo che ha lo scopo di favorire una transizione verso un’economia sostenibile e a impatto ambientale zero nei Paesi dell’Unione europea.



Da Cassano delle Murge, attraverso l’associazione culturale Murgia Enjoy è invece partita la proposta per celebrare la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del Mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. In diverse occasioni Murgia Enjoy, insieme al Fotoclub Murgia, con lo scopo di tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente, anche attraverso la fotografia, svolgendo, pertanto, attività di utilità sociale, hanno documentato le caratteristiche degli ambienti sensibilizzando i cittadini sulle esigenze della natura e dell’ambiente, stimolando nei cittadini una crescita culturale, promuovendo ogni genere di iniziativa necessaria per la tutela dell’ambiente, della natura, della Terra e denunciando danneggiamenti o alterazioni arrecati agli ambienti naturali.



Per le restrizioni da pandemia, che non consentono le consuete attività sul territorio e da questo periodo terribile stiamo imparando che il "fermo" ci sta donando aria più salubre, che la natura sta riconquistando i suoi spazi, che persino il buco dell'ozono si sta risanando e che il nostro pianeta si sta riprendendo una rivincita dopo decenni di assedio, Fotoclub Murgia ha promosso un’attività virtuale. Insieme con Murgia Enjoy invita a cogliere scatti dedicati alla natura dal proprio balcone o dal giardino di casa, o realizzati in passato al fine di riscoprire la bellezza di una pianta, della vita che nasce spontanea e della natura che mai si ferma, al contrario dell’uomo, nonostante un pericoloso virus.



Sulla pagina Facebook di Murgia Enjoy le foto dei partecipanti, per una mostra virtuale da far vedere a chiunque voglia ‘immergersi’ nel magico e meraviglioso mondo della natura che ci regala sempre momenti di vita ed emozioni uniche, saranno pubblicate in un apposito album a partire dal 22 aprile, giorno in cui si celebrerà l'Earth Day. Le stesse parteciperanno ad un concorso, il cui giudizio sarà affidato ai like che la fotografia riceverà e sarà premiato l'autore che alla data del 30 aprile 2020 avrà ottenuto il maggior numero like.