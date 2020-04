Suore cuciono mascherine e Agebeo le distribuisce ai bimbi ricoverati

BARI - Ci sono pure le Suore Crocifisse Adoratrici dell'Eucaristia di Conversano tra le volontarie che in Puglia stanno realizzando mascherine. Con cuori colorati e sorridenti, arcobaleno e la scritta "andrà tutto bene" sono tutte destinate ai bimbi ricoverati a Bari. Ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Oncoematologia Pediatrica, Neuropsichiatria infantile del Policlinico di Bari e dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII sono state consegnate tramite l'associazione Agebeo e Amici di Vincenzo onlus.



Le suore hanno cominciato a produrle dall’inizio del mese di aprile per donarle a chi ne ha bisogno. «Sono mascherine benedette - precisa Isabella Spada, vicepresidente dell'associazione – per ognuna di esse è stata recitata una preghiera. Ci siamo rivolte alle sorelle che hanno subito accolto la nostra richiesta d'aiuto, realizzandone 240 per i nostri bambini ricoverati». Grazie a Ilaria una simpatizzante dell'Agebeo residente a Conversano le mascherine sono giunte in sicurezza in ospedale dove tramite il personale sono state consegnate ai bambini.



«Un gesto non solo di solidarietà ma anche di speranza. Con la pandemia in atto molte imprese sembrano impossibili, ma non per noi – aggiunge - Isabella Spada - Grazie a chi crede in noi e si adopera con noi per il benessere dei nostri piccoli grandi eroi».



L’associazione, da anni impegnata nella realizzazione del Villaggio dell’accoglienza delle famiglie dei minori malati di tumore che giungono da altre città, regioni o Stati a Bari e non hanno parenti, nonostante l'emergenza e i momenti terribili che tutti stiamo vivendo, non frena mai la voglia di aiutare il prossimo, in particolare chi si trova in situazioni più gravi. Per questo motivo l'associazione Agebeo e Amici di Vincenzo onlus ha messo in moto una catena umana, fatta di persone e di volontari che quotidianamente si impegnano a recuperare risorse da donare ai reparti in cui opera. Sono quindi state donate da Stefano Petrillo della Prestige Group, dalla Deterstocks della famiglia Lisco e, tramite Cinzia, da Andrea Totire della Farmacia Rubino centinaia, di mascherine che grazie all' associazione Agebeo sono giunte al reparto di Oncoematologia Pediatrica e presso la farmacia del Policlinico di Bari. Mentre Annalisa Tanzi e Giusy Vasto hanno realizzato centinaia di mascherine e cuffiette colorate, presso la propria attività "Cose Belle" di Mola di Bari che grazie alle volontarie Anna e Giuly sono arrivate a quanti in ospedale ne avevano bisogno.



Sono inoltre state acquistate 16 tute ospedaliere usa e getta arrivate in reparto grazie ad Anna e all’addetto alla vigilanza del Policlinico, Fabio. Perché anche spostarsi e riuscire a far giungere a destinazione le risorse in questo momento è complicato a causa delle restrizioni.



Per riuscire a distrarre i bambini ricoverati, non potendo i volontari-animatori recarsi in corsia, gli stessi si sono attrezzati realizzando video divertenti pubblicati sulla pagina facebook di Agebeo, come hanno fatto Mina, Lisa, Tonia, il mago Domenico, Mimma, Fabio, Beppe con i suoi Supereroi, chi travestendosi, chi con qualche gioco di magia, chi attraverso il racconto di una favola. Mentre con la libreria Giunti al Punto, di Molfetta, ed in particolare a Katia Schiralli e Michela Erricom si è dato vita all'iniziativa Fiabe in corsia a distanza. Attraverso dei video racconti le insegnanti ed esperte della letteratura per l’infanzia Francesca Coppolecchia e Francesca Cipriani, le lettrici Miriam Quercia ed Erica, l’attrice e insegnante di yoga per bambini Carmen Centrone e la presidente dell'associazione "La bottega di Fiorellino" Cristiana Gallo, intrattengono i piccoli pazienti del Policlinico di Bari, di Lecce e Catania, tramite le associazioni di volontariato “Per un sorriso in più di Lecce” e “Lega Ibiscus Onlus” di Catania.