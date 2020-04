Apulia Film Commission avvia ‘Le parole del cinema’

BARI - Spazi alternativi di fruizione dedicati al mondo del cinema attraverso la tecnologia e i canali social. E’ quanto sta realizzando Apulia Film Commission programmando, attraverso il canale ufficiale YouTube della Fondazione ApuliaFilmCommission.



Per le attività rivolte al grande pubblico, in un doloroso momento che impone di implementare le attività di fruizione digitale, Apulia Film Commission ha pensato a nuovi progetti utilizzando il materiale prodotto negli ultimi anni. Tra questi spiccano le tante masterclass, lezioni e incontri di grandi artisti che hanno impreziosito i festival prodotti da Apulia Film Commission.



A partire dal 21 aprile 2020, inizierà il doppio appuntamento settimanale (ogni martedì e venerdì) “Le parole del cinema”, in cui saranno proposte le masterclass e gli incontro con il pubblico realizzati nei festival. La selezione delle lezioni più seguite tenute nei vari festival pugliesi dedicati all cinematografia, comincia con l’indimenticabile lezione di Bernardo Bertolucci al Bifest 2018. Per il secondo appuntamento, il 24 aprile, ci sarà Aleksandr Sokurov al Festival del Cinema Europeo 2019. Il programma degli appuntamenti, tutti gratis, sarà comunicato settimanalmente sulla pagina Facebook di Apulia Film Commission.