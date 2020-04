Ricercatori pugliesi contribuiscono a nuova scoperta sui neutrini

BARI - Quattro fisici della Sezione di Bari dell’Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare) e del Dipartimento Interateneo di Fisica del Politecnico di Bari stanno partecipando alla ricerca, in Giappone, sullo studio di neutrini solari e atmosferici, del decadimento dei protoni e sul rilevamento dei neutrini provenienti da una supernova, la mega esplosione stellare che avviene raramente ma in maniera spettacolare. Il team pugliese ha partecipato all’importante scoperta per spiegare l’asimmetria materia-antimateria pubblicata il 15 aprile 20020 sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Nature, che ha dedicato la copertina.



I ricercatori coinvolti da Bari sono coordinati dalla dottoressa Maria Gabriella Catanesi (Infn) e sono: il professor Vincenzo Berardi (Poliba), il dottor Lorenzo Magaletti (ricercatore a tempo determinato Poliba) ed il dottor Emilio Radicioni (Infn), tutti hanno dapprima collaborato anche con l’impegno dei servizi tecnici elettronici e meccanici della Sezione di Bari dell’Infn



Tutto nasce dall’ipotesi che all’inizio della storia di tutte le storie, della formazione dell’universo, ci sia stato il Big-Bang, 15 miliardi di anni fa, la materia e l’antimateria siano state create in eguale quantità, ma nell’evoluzione successiva dell’universo è intervenuto un processo che ha favorito la prevalenza della materia sull’antimateria e oggi l’universo osservato è fatto quasi esclusivamente di materia. Questo meccanismo, almeno in parte, sembra essere dovuto a una stupefacente proprietà quantistica dei neutrini: il fenomeno dell’oscillazione. Grazie all’esperimento in collaborazione tra diversi Paesi del mondo, il T2K (Tokai to Kamioka), sono state aggiunte nuove evidenze nella comprensione della asimmetria fra il comportamento della materia e quello dell’antimateria.



La collaborazione T2K, che da oltre 10 anni studia i fenomeni connessi alle oscillazioni dei neutrini, fornisce ora indicazioni sempre più stringenti sull’esistenza di una differenza nel comportamento dei neutrini e delle loro antiparticelle (gli antineutrini). I nuovi risultati dimostrano che il fenomeno dell’oscillazione, con cui i neutrini di un tipo si ‘trasformano’ in neutrini di un altro tipo, si verifica con probabilità diverse per i neutrini rispetto agli antineutrini.



A questa ricerca la prestigiosa rivista scientifica internazionale, Nature, ha dedicato la copertina dell’ultimo numero che ritrae l’interno del gigantesco rivelatore sotterraneo Super-Kamiokande, installato nella miniera di Kamioka in Giappone, equipaggiato con oltre 11.000 occhi elettronici (fotomoltiplicatori) capaci di catturare la luce prodotta dagli elusivi neutrini nelle interazioni con l’acqua purissima (50.000 tonnellate) di cui è riempito.



All’esperimento internazionale T2K, a cui l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) partecipa con i contributi delle Sezioni Infn e del Politecnico di Bari e delle Università di Napoli, Padova e Roma Sapienza e dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Infn, per l’Italia, collaborano circa 500 scienziati di 67 istituzioni di 12 diversi Paesi (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Polonia, Russia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Vietnam).



Il team pugliese a partire dal 2020, si è unito al gruppo T2K ed il professor Roberto Spina, del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management partecipa alle attività di sviluppo e upgrade di T2K. Per misurare questo fenomeno, nell’esperimento T2K, un potente fascio di neutrini (o anti-neutrini) muonici viene prodotto nel complesso di acceleratori per la ricerca presso il villaggio di Tokai sulla costa orientale del Giappone. Il fascio di neutrini viene prima caratterizzato vicino al luogo di produzione e poi intercettato dal gigantesco rivelatore sotterraneo Super-Kamiokande, a Kamioka, nei pressi della costa occidentale del Giappone, a 295 kilometri di distanza. Durante questo tragitto, infatti, i neutrini (o gli antineutrini) muonici possono “oscillare”, trasformandosi in neutrini (o antineutrini) di tipo elettronico.



T2K ha trovato che il numero di antineutrini muonici che oscillano in antineutrini elettronici è inferiore rispetto a quello dei neutrini muonici oscillanti in neutrini elettronici, evidenziando in questo modo una differenza di comportamento di materia e antimateria. Questo risultato apre anche la strada a scoperte future. La nuova generazione di esperimenti attualmente in preparazione (Dune negli Usa e Hyper-Kamiokande in Giappone) potrebbe contribuire, nei prossimi dieci anni, a dare una risposta definitiva al problema dell'antimateria ‘mancante’.



T2K è sostenuto dal ministero giapponese per la Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia, ed è ospitato congiuntamente dall’High Energy Research Accelerator Organization (KEK) e dall’Institute for Cosmic Ray Research (ICRR) dell’Università di Tokyo. La fondamentale importanza di queste ricerche ha recentemente convinto il Giappone ad approvare e finanziare un poderoso upgrade dell'esperimento, chiamato Hyper-Kamiokande.