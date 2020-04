Con Posso.it si donano e offrono abilità e tempo

BARI - E’ partita da Roma, l’8 aprile 2020, e ha raggiunto pure la Puglia l’iniziativa che vede la possibilità di offrire il proprio tempo e condividere esperienza o abilità particolari in campi diversi come le varie forme d’arte piuttosto che la tecnologia o la dizione e tanto altro come fare l’uncinetto, dipingere, cantare piuttosto che riparare un rubinetto o imparare una lingua straniera. Si tratta della piattaforma digitale “Posso.it” ideata da One More Pictures e realizzata da Direct2Brain in collaborazione con Rai Com, dove tutti POSSOno mettere a disposizione, gratuitamente, le proprie competenze, abilità, parola, saper fare concreto, una piccola parte del proprio tempo. E POSSOno cercare la risposta alla domanda e la soluzione del problema che in un altro momento sarebbe stata più facilmente a portata di mano.



La tecnologia, in piena pandemia da coronavirus, aiuta a colmare la distanza fisica, in questo momento obbligata, e avvicina le persone che vogliono usare il tempo anche per rendersi utili, in uno qualunque dei milioni di modi possibili. Il progetto è accompagnato da Rai e Rai Cinema, media partner dell’iniziativa, che stanno promuovendo il lancio della piattaforma. Colonna sonora della campagna non poteva che essere la canzone “Posso” di Carl Brave e Max Gazzé. Posso è una grande risorsa per chi vuole insegnare, imparare, consigliare, risolvere problemi e necessità o semplicemente ascoltare o essere ascoltato. Ed destinato a tutti, dai 14 anni in su: la piattaforma ha una modalità semplice e intuitiva di accesso e di condivisione. E’ una vera comunità digitale che attiva relazioni dirette e personali, dove poter mettere a disposizione e trovare risorse, una consulenza professionale o semplicemente un sorriso e un conforto. Basta un quarto d’ora del tuo tempo. Ti chiedi cosa sai fare? Se ci pensi bene, sicuramente puoi aiutare qualcuno.



A sostenere il progetto artisti, professionisti e sportivi amati dal pubblico tra cui attori, cantanti, campioni sportivi, giornalisti, tutti disponibili anche per “Eventi speciali” in esclusiva, insieme alle maestranze del Cinema della Roma Lazio Film Commission. Protagoniste anche le eccellenze tra gli specialisti: l’oncologa prof.ssa Adriana Bonifacino, la nutrizionista dr.ssa Sara Farnetti, il chirurgo vascolare dott. Roberto Chiappa, le psicologhe e osicoterapeute dott.sse Anna Rita Verardo e Maddalena Cialdella, l’avvocato Geraldine Pagano di “Amori Criminali”, Simone Belli, make up artist delle dive, Massimo Serini hairstylist delle star italiane e internazionali e gli chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin, e Helga Liberto, chef dei Grani.



“In tempi tanto difficili per tutti, ho voluto mettere in pratica un’idea semplice, iniziando da me stessa: ho reso disponibile la nostra competenza in campo digitale e produttivo accumulata in anni di esperienza – spiega Manuela Cacciamani, produttrice di One More Pictures e ideatrice del progetto - Sono profondamente convinta che l’innovazione può migliorare la vita, anche delle persone meno tecnologiche, aiutando a combattere il senso di inutilità e lo sconforto che ogni tanto ci assale tutti. Una comunità digitale attiva e positiva mette in moto le energie di oggi e inizia a costruire il mondo che troveremo dopo l’emergenza, facendo leva sui valori fondanti di una società solidale e sui talenti degli italiani. Aiutare gli altri ci fa sentire meglio”.



Il progetto ha coinvolto, in fase di realizzazione, professionisti, programmatori, web designer, comunicatori, esperti di marketing e pubblicità, produttori e autori, con il supporto dell’agenzia di comunicazione Oceans e dell’agenzia web e social 404. “Abbiamo lavorato ininterrottamente dall’inizio di questa crisi per poter realizzare una piattaforma che fosse di utilizzo immediato, in modo da poterla rendere facilmente fruibile anche da coloro che si sono avvicinati per la prima volta al digitale proprio durante questa fase di isolamento” spiega Gennaro Coppola presidente di Onemore Pictures e Direct2Brain



Moltissimi i sostenitori dell’iniziativa: Anica, Videocittà, Istituto Luce Cinecittà, Roma Lazio Film Commission , Cultura Italiae, Giffoni Film Festival, Commissione Nazionale Valutazione Film-Ufficio Nazionale per le comunicazioni Sociali della Cei.



Non mancano i pugliesi che offrono le più svariate oportunità da ognua delle sei province della Puglia: c'è chi condivide la professione, chi un hobby o semplicemente la propria passione per regalare esperienza e tempo a ci vuol affacciarsi o migliorarsi in qualcosa. Ad esempio nella community è possibile contattare Mario di Bari che offre strumentazione per fare karaoke e divertirsi in comitiva; o Gennaro, sottufficiale dell'Aeronautica Militare, che propone come professionista nell’orientamento di come affrontare il concorso tramite consigli utili e formazione aggiornata e professionale; o Antonello di Corato che vorrebbe condividere letture, monologhi, video di alcuni spettacoli; mentre Alfredo di Terlizzi è pronto per parlare di cinema, raccontare di registi, attori, film e consigliare serie tv; Francesco di Altamura può suggerire come migliorare l’espressività, gestire meglio la cadenza dialettale e ottenere una pronuncia più neutra; Lino di Conversano si propone per consulenze tessili per arredare la casa; Domenico di Bari offre formazione fotografica (base, avanzata, fotoritocco, illuminazione artificiale, camera oscura, storia della fotografia); Lucia di Bari, docente e mamma, vorrebbe leggere e animare fiabe per bambini; mentre Carolina da Brindisi, siciliana d’origine, offre ricette di cucina siciliana e pugliese, e consiglia libri da leggere, nonché donare; Angela di Francavilla Fontana mette a disposizione le capacità che ha nel dipingere e disegnare; Andrea di Peschici vorrebbe scambiare opinioni e curiosità sui viaggi; Roberto di Lecce è disposto ad insegnare l'uso del computer, la suite Office (Word, Excel e Power point per realizzare presentazioni professionali di ogni genere) e Photoshop; Simone di Lecce, parrucchiere e consulente di immagine, si rende disponibile per qualsiasi tipo di consulenza nel settore beauty; e Mariarosaria di Palagiannello vorrebbe essere utile nelle traduzioni dall’inglese e dal francese, parlare di libri, teatro, cinema e musica.



Per cercare il settore d’interesse basterà cliccare l’argomento nella barra di ricerca, e scegliere nella lista chi contattare con il sistema di messaggistica della piattaforma ma per farlo bisognerà registrarsi. Previsti eventi a cui si potrà partecipare iscrivendosi in anticipo o crearne dei propri

scrivendo a info@posso.it.