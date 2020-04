Mascherine chirurgiche gratis a chi ne fa richiesta

TAVIANO - Le sarte, professioniste o appassionate cucitrici, in Puglia sono tante, soprattutto in Salento, e da loro non manca un aiuto tangibile in questo particolare momento funestato dall’emergenza da pandemia ed in particolare dal pericolo di contagio da coronavirus. In un periodo incerto e scoraggiante come quello che stiamo vivendo tutti, i volontari sono la forza che diventano la ‘luce’ della speranza. E sono davvero tanti coloro che offrono la disponibilità e la professionalità mettendosi in prima persona a disposizione di chi ha bisogno e dell’intera comunità.



Tra questi l’associazione culturale no profit “Eventude, gli Amici degli Eventi” di Taviano che ha pensato di rendersi utile, autofinanziandosi e senza nessun tipo di sponsorizzazione, realizzando mascherine artigianali in cotone tipo chirurgiche, igienizzabili e riutilizzabili, donandole alla popolazione, non solo tavianese ma anche dei paesi limitrofi, in modo completamente gratuito.



Le mascherine sono realizzate su richiesta, contattando l’associazione tramite la pagina di Evetude, l’associazione presieduta da della presidente Maria Grazia Burlizz, e con conferma sul numero 327.0446178.



La consegna delle ordinazioni è effettuata su appuntamento all’esterno della sede, in modo da evitare assembramenti e contatti tra più persone, e in caso di particolare difficoltà o di persone disabili, direttamente a domicilio; sempre con le dovute precauzioni dettate dal decreto legislativo. Le mascherine sono realizzate dalla presidente stessa, dal vicepresidente Vladimir Nuzzo e dai collaboratori Marcos Reho, Simone Nuzzo, Francesca Rainò e Gilda Rainò con l’utilizzo anche di piccoli pezzi di stoffa inutilizzata. Fino a oggi sono state consegnate più di 1.000 mascherine.



In una città fervente e dinamica come Taviano, radicata nell’ambiente e nella storia salentina, l’associazione culturale no profit, nata dall’idea di un gruppo di amici, vuole rendersi utile e non fermarsi in un momento in cui tutto appare immobile e in attesa.



Il nome “Eventude” è la modernizzazione di un’unica parola “eventi” che racchiude un mondo vasto di occasioni e modalità atte alla scoperta e rivalutazione di avvenimenti e circostanze di natura storica, popolare, delle consuetudini, delle usanze religiose e folkloristiche, delle scaramanzie, dei racconti e delle leggende; alla diffusione di eventi moderni come laboratori, concorsi, fiere; alla tutela e promozione di iniziative che consentono la valorizzazione delle risorse locali nei loro aspetti culturali, ambientali, turistici, enogastronomici, sociali, economici e ricreativi; alla cura di attività sociali di volontariato e solidarietà.



Tante le iniziative e gli eventi organizzati: dal Carnevale Tavianese negli anni 2017 e 2018 al Presepe Vivente nelle prime due edizioni del 2017 e 2018; dalla consegna dei regali a domicilio da parte di Babbo Natale nella notte del 24 dicembre 2019 con la compagnia del Grinch all’ambientazione e la rappresentazione della Befana in collaborazione con la Fidas di Gallipoli su Corso Roma e la consegna delle calze insieme agli Spazzacamini a domicilio in quest’anno 2020; dalla realizzazione di Gruppi Mascherati con Carro Allegorico negli anni 2018, 2019 e anche per questo Carnevale 2020. Particolarmente emozionante il tema scelto quest’anno “I Trolls e lo Scazzamurrieddhu salentino” in quanto, pur non immaginando quello che sarebbe di lì a poco accaduto, ci siamo ritrovati, nella presentazione e nella rappresentazione stessa, ad incoraggiare le persone a superare i momenti di tristezza e di scoraggiamento. Filo conduttore dei progetti ed eventi di Eventude è il riciclo di materiali di recupero di vario genere rientranti nel macroprogetto “ R alla Terza….Riciclo, Riuso e Rispetto”.