Continuano le donazioni spontanee in tutta la Puglia

BARI - I pugliesi hanno recepito in pieno la necessità di donare e raccogliere fondi per la sanità locale, categorie di lavoratori costretti a tenere chiuse le proprie attività e per le famiglie che in questo periodo di grave crisi hanno problemi economici più di altre a causa dell’emergenza da coronavirus. Tra cittadini privati, aziende, associazioni e comunità straniere le donazioni di ogni genere non mancano e la solidarietà si allarga sempre più. Continuiamo a segnalare alcuni casi, davvero troppi per poterli pubblicare tutti, ma tra i gesti più significativi c’è quella dei dipendenti di Pugliapromozione, l’agenzia regionale del turismo istituita dal presidente della Regione a Bari, che hanno deciso di devolvere parte dello stipendio ad un Fondo di Solidarietà per emergenza da covid-19 per un messaggio di solidarietà e, allo stesso tempo, come supporto morale verso quanti sono in difficoltà economica.



I dipendenti dell’agenzia turistica contribuiranno in prima persona a sostenere la crisi, autorizzando una trattenuta mensile di una quota volontaria destinata al fondo di solidarietà per l’emergenza da covid-19 in Puglia. Nonostante la situazione in Puglia dal punto di vista sanitario sia sotto controllo e le autorità regionali abbiano tempestivamente avviato azioni efficaci, è l’economia regionale – così come quella dell’intero Paese – a essere maggiormente colpita dalle conseguenze della pandemia. Le ricadute sul mondo del lavoro in ambito turistico sono già pesanti, con un raggio di incidenza che va a colpire tutti gli operatori, dalle strutture di accoglienza ai tantissimi lavoratori stagionali che di turismo vivono, ma che del turismo soffrono in maniera importante gli andamenti congiunturali. Le finalità del Fondo di solidarietà istituito da Pugliapromozione – al quale i dipendenti contribuiscono su base volontaria e anonima, per un periodo iniziale di 4/6 mesi – saranno quelle di sostenere le categorie più deboli del comparto turistico regionale, e non solo. “E’ davvero un momento drammatico per il Paese e per la nostra regione – commenta il direttore generale Matteo Minchillo – e tutti abbiamo il dovere civico di aiutare chi ha più bisogno. La mia idea della contribuzione volontaria non sarà la soluzione ai problemi, ma in tal modo dimostreremo, con i fatti, che il personale della Pubblica Amministrazione è solidale con le persone e le famiglie che hanno bisogno di aiuto. E la notizia che altre pubbliche amministrazioni regionali stiano proponendo simili azioni di solidarietà è un gran bel segnale: le contribuzioni volontarie possono servire da esempio per innescare reazioni positive tra i lavoratori, anche volte a una maggiore coesione e sensibilità sociale, che saranno ancor più necessarie quando usciremo dall’attuale stato di emergenza”.



In parallelo con la campagna regionale “Eccomi Puglia”, singoli cittadini, associazioni e imprese si sono stretti attorno alle strutture e al personale impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria e con il supporto concreto alla Regione Puglia e agli ospedali impegnati nell’emergenza covid-19, attraverso la campagna di donazioni regionale “Eccomi Puglia”, che ha già superato i 2 milioni di euro (bonifico bancario - IBAN: IT51 C030 69040131 0000 0046 029 - oppure con carta di credito sulla pagina della Protezione civile della Puglia), sono diverse le iniziative benefiche riguardanti le strutture sanitarie della Asl Bari, dove sono arrivati – e altri sono in itinere - dispositivi di protezione, risorse economiche e strumentazioni mediche a sostegno dell’attività sanitaria. La generosità si manifesta in forme e protagonisti diversi, singoli cittadini, realtà associative o imprese del territorio.



L’Ospedale “Fabio Perinei” di Altamura ha ricevuto una donazione di 100mila euro da parte dell’Istituto di credito Banca Popolare di Puglia e Basilicata. La somma sarà destinata all’acquisto di tre apparecchiature necessarie per gestire l'emergenza epidemiologica da coronavirus. Si tratta nel dettaglio di un video laringoscopio per intubazioni standard e difficili, di un apparecchio radiologico portatile digitale e infine di due umidificatori con generatore ad alti flussi, necessari per il trattamento della insufficienza respiratoria, anche secondaria. Il video laringoscopio è uno strumento fondamentale per la gestione del paziente affetto da insufficienza respiratoria, in attesa di intubazione. L’apparecchio radiologico portatile è invece necessario per eseguire esami diagnostici, soprattutto radiografie del torace, a letto per pazienti in isolamento, e permette di evitare così lo spostamento dei pazienti sospetti all’interno della struttura ospedaliera. Saranno anche acquistati umidificatori con generatore ad alti flussi, ossia dei sistemi utilizzati per migliorare la respirazione in fase iniziale di contagio o anche in situazioni post acuzie. Sempre al “Pirenei” di Altamura giungeranno 15.500 mascherine, di questi 10mila dispositivi Ffp3 sono stati donati dalla ditta Polo Group di Antonio Cornacchia, altri 500 sempre Ffp3 dalla Engevo rappresentata da Gerardo Nardiello e, ancora, 5mila mascherine chirurgiche 3PLY messe a disposizione dal presidente Paolo Falcicchio e dai soci del Lions Club Altamura Host.



Solidarietà anche all’Ospedale di Molfetta, al quale sono state donate 50 Ffp2 e 50 mascherine chirurgiche con visiera, oltre ad un ventilatore polmonare presso-volumetrico, quest’ultimo fornito dall'Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze.



All’Ospedale di Corato sono arrivate 250 mascherine per il reparto di Pediatria, mentre all’Ospedale San Paolo un benefattore cinese ha donato 6mila mascherine chirurgiche, la ditta Casa Milo di Bitonto sta facendo pervenire 400 mascherine Ffp2 e nei giorni precedenti sono arrivati alcuni termometri digitali.



Tre termoscanner donati a tre Ospedali grazie all’associazione M.i.Cro Italia ODV, rappresentata da Vincenzo Florio, gli apparecchi saranno destinati agli ospedali della Murgia di Altamura, Di Venere e San Paolo di Bari. Strumenti utili per rilevare la temperatura corporea in modo rapido e sicuro nelle aree di pre-triage o, comunque, agli ingressi vigilati degli ospedali.



Due ventilatori polmonari portatili e un sistema di ossigenazione ad alti flussi sono stati consegnati all’Ospedale “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. Le apparecchiature sono già state assegnate alla UOC Anestesia e Rianimazione. Si tratta di due ventilatori polmonari portatili impiegati per la ventilazione non invasiva e invasiva e di un sistema Precision Flow usato per cure sub-acute di assistenza alla respirazione, quando risulti necessario supportare il paziente con ossigeno ad alti flussi riscaldato e umidificato. Questi dispositivi sono utilizzabili per trattare già all’interno del percorso protetto del Pronto Soccorso i casi sospetti con indicazione al supporto ventilatorio. Il loro impiego è anche previsto nell’area di degenza/assistenza dedicata, in cui i pazienti con tampone positivo vengono isolati e trattati, in attesa di trasferimento in Ospedale Covid. La donazione di un ventilatore e del Precision Flow, in particolare, è nata da un’idea di un cittadino putignanese, Giuseppe Scaraggi, che ha pensato di raccogliere fondi sul portale di crowfunding internazionale "gofundme.com" e attraverso le donazioni su un numero di conto corrente messo a disposizione dal Comune di Putignano. Ed è il risultato di una catena della solidarietà anche il secondo ventilatore polmonare portatile, acquistato e donato dalla Fondazione Rotary Club Putignano Onlus. Sempre a Putignano sono stati donati un termometro esterno (da Costantino Vinella) e 500 mascherine chirurgiche (dal locale Rotary Club), mentre sono in consegna un elettrocardiografo con telemetria, che permette la refertazione da remoto, e tre monitor multiparametrici per il monitoraggio delle funzioni vitali dei pazienti donati dalla Banca di Credito Cooperativo di Putignano.



Per la Direzione Generale Asl Bari ogni gesto, grande e piccolo, di vicinanza e attenzione per gli operatori sanitari e per il loro lavoro quotidiano è una preziosa testimonianza del fortissimo legame tra le comunità e la Sanità pubblica che oggi, alla luce di quanto sta accadendo, acquista un valore ancora più alto. E di ciò, assieme ai tangibili atti di liberalità, non si può che esserne grati.



Al “Moscati” di Taranto sono invece giunti un ventilatore presso-volumetrico, mascherine e saturimetri. Nel presidio designato quale Hub Covid-19 per la provincia jonica sono arrivate le preziose donazioni effettuate dalla società System House che ha consegnato un ventilatore presso-volumetrico e mascherine pro-covid, destinate ai reparti di Pneumologia e Malattie Infettive. L’Asd Giovani Cryos, associazione sportiva scuola calcio di Talsano/Taranto, ha invece donato 10 saturimetri, consegnati fisicamente al SS. Annunziata e destinati anch’essi ai reparti Covid del Moscati. Lo strumento è utile per la misurazione della quantità di ossigeno presente nel sangue e per individuare tempestivamente un’eventuale dispnea, uno dei sintomi della forma più grave di Covid-19. Le consegne sono avvenute all’esterno delle strutture sanitarie, come da disposizioni ministeriali che limitano l’accesso ai presidi ospedalieri, alla presenza della Direzione strategica dell’Asl Taranto.