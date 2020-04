Acquisti un buono oggi e lo usi dopo l’emergenza coronavirus

CALIMERA - Ai tempi del coronavirus sono tante le idee che sorgono spontanee sui social ma poche trovano riscontro da parte di enti o associazioni. A Calimera il Comune ha voluto attivare una piattaforma web “Calimera Città Aperta” per sostenere i commercianti locali. In poche parole si tratta di acquistare oggi un buono e di usarlo dopo l’emergenza coronavirus.



L’idea è nata da post di un cittadino calimerese, intercettato e realizzato dal Comune, dalle due associazioni di Commercianti e Artigiani che insistono sul territorio calimerese, da Pro Loco Calimera e da altri volenterosi cittadini. «Un taglio di capelli non fatto, una pizza non mangiata, un pantalone non lavato... Cose a cui dobbiamo forzatamente rinunciare, ma ogni medaglia ha il suo rovescio. In questo caso è che ci stanno rimanendo in tasca i soldi destinati al parrucchiere, al pizzaiolo, alla lavandaia» scrive sul suo profilo Facebook il cittadino Vittoriano Libera D'Elia, cittadino calimerese. L’idea lanciata da questo cittadino è quella di consentire che questi soldi risparmiati si traducano in “buoni” da spendere quando si tornerà alla vita di sempre. Il buono diventerà una sorta di impegno per il futuro che si traduce in immediata liquidità per quanti oggi, a causa della situazione determinata dall’emergenza indotta dalla pandemia, rischiano un vero e proprio tracollo. Ne segue un invito al Comune a mettere in pratica un progetto simile.



Detto, fatto. L’Amministrazione comunale appena saputo del post ha messo a lavoro ingegneri, esperti in informatica e associazioni di categoria settimana ed in circa una settimana è stata ‘costruita’ la piazza virtuale in cui sono presenti gli esercizi commerciali che hanno aderito, una piazza nella quale è possibile, con un semplice click, acquistare dei buoni da spendere in futuro.



L’idea è diventata un atto pratico di solidarietà che facilitae l’incontro di domanda e offerta nella Comunità calimerese ma con delle particolarità. Il suo lancio infatti avviene in un momento difficile della vita sociale a causa della distanza sociale indotta dalla pandemia da Covid-19 e al contempo strategico, situazione questa che potrebbe potenziarne effetti e sviluppi successivi. Infatti, la prima iniziativa della piattaforma ha uno scopo solidaristico a sostegno di Artigiani, Commercianti, Esercenti calimeresi, in tempi di quarantena, con il simbolico titolo di “Fate i buoni se potete”.



«Le idee migliori, come sempre, sono a portata di mano e, a volte, amministrare vuol dire anche saper valorizzare le potenzialità di un semplice messaggio veicolato attraverso i social – sottolinea Francesca De Vito, sindaco di Calimera - Se c’è un apprendimento da tutto quello che sta accadendo e anche un impegno per chi amministra è non permettere che tutta questa sofferenza trascorra invano. Questo vuole essere anche il nostro progetto».



L'iniziativa consiste nell'acquisto, da parte dei cittadini, di Buoni dell'importo di libera scelta utilizzabili presso gli esercizi aderenti, successivamente alla ripresa delle rispettive attività secondo i tempi e le modalità indicate nella piattaforma. I vantaggi sono doppiamente dimostrabili. Nella “cattività” forzata di questi giorni, mentre molti cittadini godono dell’opportunità dello smart working, molti altri professionisti, artigiani e commercianti, sono gravemente penalizzati e le conseguenze saranno gravose per la tenuta dell’economia della nostra Comunità. Quindi la proposta è di prenotare un acquisto, un bene, un servizio che sarà possibile materialmente acquisire in seguito, sostenendo così il nostro mercato, in maniera solidale.



Il vantaggio è duplice: si alimenta comunque il mercato in un momento così difficile e si contribuisce a riagganciare legami comunitari troppo spesso “svenduti” negli acquisti on line. L’acquisto è semplice e immediato. È possibile acquistare il buono solidale mediante nonifico bancario o carta di credito/debito tramite circuito PayPal, senza alcun obbligo di registrazione, accedendo alla piattaforma Calimera città aperta, messa a disposizione dal Comune. Nella piattaforma è possibile consultare l’elenco delle piccole aziende calimeresi da cui acquistare il buono e visionare le condizioni di spendibilità.