Gara di solidarietà dei pugliesi nel donare con buoni spesa sospesi

BARI - Mentre i Comuni di tutta Italia, Puglia compresa, si stanno organizzando per distribuire buoni spesa con i fondi erogati dal Governo per le famiglie bisognose, c’è chi li ha preceduti avviando diverse iniziative di volontariato per la raccolta e le donazioni di genere vario sempre per chi ha bisogno avendo perso il lavoro e non ha reddito alcuno. Di seguito ve ne segnaliamo alcuni.



A Nardò sindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale hanno acquistato buoni spesa pari a quasi 5mila euro, da distribuire ai cittadini più sfortunati, rinunciando ciascuno ad una cospicua fetta del compenso di amministratori comunali relativo al mese di marzo. Dando così, in prima persona, il buon esempio e avviando l’iniziativa “Spesa per Bene” per una meravigliosa “gara” di solidarietà verso chi ha bisogno in questo momento di estrema difficoltà. A dare un segnale forte ai tanti neretini che già hanno dato dimostrazione della grande generosità e solidarietà, ora ci sono anche il sindaco Pippi Mellone, gli assessori e presidente del Consiglio comunale, che hanno deciso di acquistare buoni spesa per quasi 5 mila euro, grazie alla rinuncia di. In particolare, il sindaco Pippi Mellone che ha donato l’intera indennità mensile, gli assessori Oronzo Capoti, Gianpiero Lupo, Mino Natalizio, Bernadetta Marini, Giulia Puglia, Maria Grazia Sodero, Ettore Tollemeto e il presidente del Consiglio Andrea Giuranna che hanno investito la metà della rispettiva indennità mensile in solidarietà.

Sono bastati pochi secondi dall’avvio dell’iniziativa di spesa solidale (“Spesa per Bene”, ndr), come raccontato dal sindaco Pippi Mellone, attraverso un gruppo whatsapp “per trovarci ancora una volta tutti allineati e pronti a contribuire concretamente. In meno di 24 ore abbiamo acquistato buoni del valore di quasi 5 mila euro che potranno essere spesi presso i punti vendita Coop di via Principe di Savoia, Conad di via XX Settembre, Interspar di via Generale Cantore e Conad di via Aldo Moro. Un modo tangibile per mostrare vicinanza a chi in questi giorni soffre più di altri”.

I buoni sono quelli di “Spesa per bene”, la grande iniziativa per la spesa solidale lanciata dagli Assessorati alle Attività Produttive e ai Servizi Sociali con l’obiettivo di rispondere immediatamente alle necessità di tante famiglie neretine che in questo momento di emergenza hanno perso la fonte di reddito e vivono condizioni di isolamento e disagio. Considerato che le restrizioni alle attività lavorative e alla mobilità hanno aggravato e moltiplicato le situazioni di indigenza, a Nardò come nel resto d’Italia. Ogni cittadino che si reca a fare la spesa nel supermercato di fiducia può acquistare un “buono solidale” da 3, 5, 10 o 25 euro da donare ad amici o conoscenti che hanno bisogno, i quali a loro volta potranno utilizzarlo (semplicemente consegnandolo in cassa) per fare la spesa presso lo stesso supermercato. In alternativa, lo stesso buono può essere depositato in un salvadanaio allestito nel supermercato da cui il gruppo scout Cngei di Nardò preleverà i buoni per girarli a chi ha bisogno. Chiunque, infatti, può segnalare la propria situazione di difficoltà con un messaggio whatsapp al numero 379.1964576. C’è un’altra possibilità: ogni cittadino, infatti, può consegnare un pacco spesa (o comunque beni a lunga conservazione) allo stesso gruppo scout da consegnare poi in maniera anonima (o meno) a un indirizzo indicato o a chi ha bisogno. Tutti i supermercati della città sono invitati ad aderire e possono farlo contattando il numero 379.1964576. Al momento (la lista è in aggiornamento continuo) hanno già dato la propria disponibilità i punti vendita, oltre quelli già nominati, Coop di via Napoli, Simply di via Bonfante, Carcagni di via Raho, Despar (ex magazzini Pan) di via Galatone, MD di via Galatone, Posto di blocco, Interspar (ex Upim) di via G. Cantore.



A Gravina in Puglia altra iniziativa simile, denominata "Dona la Spesa" è riservata a disoccupati e a quanti non beneficino di contributi o ammortizzatori sociali, mentre continua la distribuzione di buoni alimentari, avviata già nei giorni scorsi. L’iniziativa “Dona la spesa” è stata messa in atto dalla Giunta municipale ed è coordinata dalla Protezione Civile comunale. Semplice e chiaro l’intento: far incontrare (in maniera del tutto anonima) quanti intendano contribuire al sostentamento alimentare dei bisognosi ed i nuclei familiari necessitanti di un aiuto concreto ed impossibilitati a riceverlo perché magari beneficiari di contributi o ammortizzatori sociali in misura tuttavia insufficiente ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari. “L’idea – spiega il sindaco Alesio Valente - è nata dalla generosità di tantissimi concittadini: in molti, infatti, mi hanno richiesto di istituire un canale diretto con quanti abbiano necessità di generi alimentari. Questa rete di solidarietà verrà coordinata e controllata dalla Protezione civile e dai funzionari dei Servizi Sociali, proprio per assicurare la corretta destinazione delle donazioni dei beni di consumo”

Per donare basterà telefonare al numero sociale 349.7919589, oppure si potrà scrivere all’indirizzo email protezione.civile@comune.gravina.ba.it. Il servizio è riservato a disoccupati, inoccupati e a quanti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali e buoni spesa messi a disposizione dai Servizi sociali municipali. I potenziali beneficiari, per presentare le richieste di beni alimentari e di prima necessità, potranno chiamare il numero sociale 349.7919589 o scrivere via mail alla Protezione Civile, all’indirizzo protezione.civile@comune.gravina.ba.it

Parallelamente, proseguirà senza sosta il lavoro dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune, già da giorni, su disposizione dell’amministrazione comunale, impegnato a garantire l’erogazione di generi prima necessità attraverso l’erogazione di buoni alimentari, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, primo tra tutti il non ricevere altri similari benefici di legge. Il servizio sarà adesso potenziato ed esteso, avendo il Comune di Gravina ricevuto uno stanziamento ad hoc di oltre 400.000 euro, da parte del Governo. Per maggiori informazioni, si prega di contattare le utenze telefoniche 348.3317125-347.2557491-348.2636114. Così come continua il servizio di consegna a domicilio di alimenti e farmaci.



A Foggia è invece nata “Quota sospesa” lanciata dalla società di comunicazione Officineventi che, attraverso il portale d’informazione Rec24, si organizza per raccontare tutte le “quote sospese” che gruppi di persone a Foggia e in altre città della provincia vorranno mettere in moto indirizzandole a una delle attività che ciascuno frequentava fino a prima dell’emergenza coronavirus. Serve a contribuire, secondo le proprie disponibilità, e ad aiutare moralmente e non quelle strutture che, per la pandemia, hanno dovuto calare la saracinesca, rinunciando alle proprie entrate quali palestre piuttosto che scuole di teatro, di danza, di musica, associazioni sportive e culturali, scuole di basket, di calcio o di altri sport, corsi di yoga, di arti marziali. Si tratta di attività che rendono migliore la nostra vita. Ci aiutano a vivere meglio, a sentirci bene con noi stessi e con gli altri. Attività che fanno crescere bene i nostri figli, insegnando loro un’arte, uno sport, come diventare cittadini migliori e persone pensanti. Spesso sono condotte da donne e uomini che ormai fanno parte della nostra rete di amicizie. Persone a cui siamo affezionati e grati per il lavoro che svolgono. In molti casi, una lunga chiusura rappresenterà un rischio molto serio di chiudere definitivamente i battenti per alcune delle attività che abbiamo elencato. Versare una “quota sospesa” di solidarietà per le loro attività significa dire a quelle persone: “siamo con voi”, “siete importanti”, una volta finita l’emergenza “vogliamo ricominciare con voi”. Come si fa a partecipare? Semplice. I gruppi di cittadini che si attiveranno per lasciare la loro “quota sospesa” a un’attività che avranno scelto potranno comunicarlo all’indirizzo email officine20@gmail.com , spiegando quale attività hanno deciso di sostenere e quanto hanno raccolto per la loro quota sospesa. Potranno essere inviate anche foto e video che mostrano una o più persone del gruppo con un cartello in cui scriveranno “anche noi abbiamo aderito alla quota sospesa”. Sosteniamo le attività delle nostre città.



A Modugno l’Amministrazione comunale guidata da Nicola Magrone, mentre si organizza per stabilire i criteri più equi e più trasparenti possibili di sostegno ai nuclei famigliari maggiormente colpiti dai drammatici effetti economici della grave pandemia in atto e per donare i buoni spesa per fronteggiare l'emergenza da covid19, ha deciso di donare l'olio d'oliva extravergine di Balsignano ricavato dagli ulivi presenti nell'omonimo sito archeologico, di cui lo stesso Comune dispone in considerevole quantità e già suddiviso in lattine e bottiglie di diverso formato. Le stesse lattine saranno consegnate ai modugnesi più bisognosi.



La Coldiretti Puglia attraverso i Mercati contadini continua a registrare gesti di solidarietà da parte di agricoltori che, ad esempio, a Spinazzola doneranno farina alle famiglie bisognose, mentre a Brindisi dal Mercato di Campagna Amica giungeranno alla Caritas prodotti agricoli e agroalimentari. Sarà poi la stessa Caritas con i propri volontari e attraverso mezzi e addetti messi a disposizione dall’Ordine dei Cavalieri di Malta, ad approvvigionare la mensa diocesana dei poveri, una iniziativa di solidarietà degli agricoltori verso i più bisognosi, organizzata con don Mimmo Roma, amministratore parrocchiale della Cattedrale di Brindisi. Sulle mense arriveranno ortaggi, farine, pasta, passate, ma anche formaggi, ricotte, mozzarelle. L’approvvigionamento alimentare - sottolinea la Coldiretti - è assicurato in tutta la Puglia grazie al lavoro di oltre 100mila aziende agricole e stalle, più di 5mila imprese di lavorazione alimentare e una capillare rete di distribuzione tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di Campagna Amica, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza, i vincoli, le difficoltà economiche e gli ostacoli oggettivi all’operatività, dalla ridotta disponibilità di manodopera ai blocchi alle frontiere per i trasporti con l’88% delle merci che in Italia viaggia su gomma. Non mancano anche altri tipi di donazioni come quelle di un’azienda agricola di Conversano che ha acquistato e donato 5 respiratori polmonari all’ospedale di Castellana Grotte.



A Mesagne la solidarietà continua per garantire alimenti e beni di prima necessità ai cittadini in condizioni di maggiore bisogno economico. Una somma di 1.000 euro è stata accreditata sul conto della locale Caritas vicariale per essere destinata all’erogazione di buoni spesa per le persone in difficoltà. A donarla è stata l’associazione di volontariato “Aiutiamoli a crescere”, l’organizzazione attiva sul territorio per sostenere i progetti in favore delle popolazioni colpite dal disastro nucleare di Chernobyl.