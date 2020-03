Tre numeri di telefono e una email per contattare lo sportello d'aiuto

GINOSA - Lo sportello telefonico “Andrà tutto bene” promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ginosa per tutti i cittadini si amplia sia come servizi che con un maggior numero di linee telefoniche che salgono a tre in tutto.



Originariamente creato per dare ascolto a famiglie e minori in difficoltà durante l'emergenza covid19, ora è anche a disposizione di tutte le fasce più bisognose che in questo periodo presentano necessità alimentari o economiche urgenti.



Lo sportello, in rete con le Caritas del territorio e le associazioni di volontariato, rappresenta un sistema centralizzato che gestirà tutte le richieste, comprese le donazioni e raccolte del banco alimentare.



Pertanto, si invitano gli utenti a non utilizzare altre modalità di comunicazione, se non quelle telefoniche indicate o l'apposito indirizzo e-mail ginosa.andratuttobene@gmail.com. I tre numeri di telefono messi a disposizione dal Comune sono i seguenti: 099.8290233, 099.8290209, 099.8290216 (attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30).