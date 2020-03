Continuano donazioni di dispositivi di protezione e macchinari

BARI - Mentre in tutta la Puglia continuano le donazioni spontanee come i 12 ventilatori polmonari distribuiti in 7 ospedali della regione, insieme con mille mascherine chirurgiche al Comune di Bari, e a Taranto sei ventilatori polmonari ed un ecografo per il “Moscati” e 15mila mascherine chirurgiche al Comune di Taranto, a Brindisi e Lecce consiglieri, dipendenti e collaboratori del Csv Brindisi Lecce Volontariato nel Salento si sono autotassati per donare dispositivi di protezione individuale all’ospedale “Fazzi” di Lecce.



Sono dunque sempre più numerosi e varie le attestazioni di solidarietà e supporto a tutte quelle categorie del mondo della sanità e del volontariato impegnato in prima linea nell’emergenza da pandemia da coronavirus. Ieri, domenica 29 marzo, un gesto che dovrebbe essere d’esempio a tanti in quanto realizzato da un gruppo di volontari che, per raccogliere fondi necessari all’acquisto di dispositivi necessari a proteggere, si sono autotassati, ovvero hanno ‘messo mano’ al proprio portafogli, per acquistare tute e occhiali protettivi e maschere con filtri, sempre più introvabili, da donare al personale sanitario dell’ospedale “Fazzi” di Lecce. Il piccolo ‘tesoro’ è il frutto di un’iniziativa privata d’ aiuto concreto per fronteggiare l’emergenza sanitaria



Luigi Conte, presidente del Csv Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento, ha consegnato nelle mani del dottor Giuseppe Pulito primario del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Vito Fazzi e del dottor Rodolfo Rollo direttore generale Asl Lecce, presenti altri funzionari della stessa Asl, alcuni dispositivi di protezione individuale che saranno messi a disposizione del personale sanitario. Un piccolo ma importante aiuto per far fronte all’emergenza covid19 nato in seno al Consiglio direttivo del Centro Servizi Volontariato, e che ha visto dipendenti, collaboratori e consiglieri autotassarsi per acquistare i beni e donarli al nosocomio salentino.



“Ci è giunta una richiesta d’aiuto dall’Ospedale Vito Fazzi- racconta Luigi Conte presidente Csv – E’ stato spontaneo mobilitarsi sin da subito per individuare il suddetto materiale estremamente utile in questo momento, che è stato acquistato con donazioni a titolo personale. Analoga iniziativa sarà realizzata dalla delegazione di Brindisi del Csv, grazie alla sensibilità di consiglieri, dipendenti e collaboratori operanti presso tale sede”.



Un’istanza individuale e collettiva che dovrebbe muovere tutti i soggetti, in particolare coloro che rivestono un ruolo sociale, ad adoperarsi in ogni modo e misura, al fine di fornire un supporto concreto e immediato a chi è in prima linea e ai tanti malati che hanno bisogno di cure ospedaliere per aver salva la vita.



Intanto continuano, come premesso, le donazioni da parte di altri privati così come di forze dell’ordine. A Bari imprenditori oleari, coordinati da Giuseppe Vacca, hanno aderito all’iniziativa di solidarietà regionale regalando dodici ventilatori polmonari portatili così distribuiti: 3 sono stati destinati al Policlinico, 1 all’ospedale San Paolo, 1 all’ospedale Umberto I di Corato, 2 al Miulli di Acquaviva delle Fonti, 2 al Bonomo di Andria, 1 al San Camillo De Lellis a Manfredonia e 2 all’ospedale di Ostuni. Grande la gratitudine espressa dal presidente della Regione Michele Emiliano al gruppo di imprenditori che hanno deciso di investire a sostegno della comunità e della rete sanitaria regionale, dotando alcuni ospedali di apparecchiature che possono contribuire a migliorare la gestione tempestiva dei pazienti.



I ventilatori polmonari portatili potranno essere impiegati a supporto dei pazienti con insufficienza respiratoria conseguente al contagio del virus, sia durante la fase del trasporto che in quella della stabilizzazione prima del trasferimento negli ospedali pugliesi individuati dalla task force regionale come centri Covid. La consegna dei ventilatori, forniti dalla MedicAir Sud rappresentata da Emilio Longo, è in corso in questi giorni, mentre l’assistenza tecnica è stata coordinata dall’Unità operativa di Cardiologia del Miulli del prof. Giuseppe Galgano.



Al Comune di Bari sono invece state donare mille nuove mascherine chirurgiche da distribuire ai volontari che in queste ore sono al servizio della città per aiutare le persone sole o in difficoltà e agli operatori dei servizi pubblici a lavoro per strada. A regalarle, questa volta, è stata l’azienda di ristorazione “Cortigiano” e saranno distribuiti ai volontari e agli operatori che ogni giorno sono in prima linea per garantire i servizi pubblici. “A fronte della difficoltà nel reperimento di questi dispositivi, queste donazioni sono doppiamente utili e – ha detto il sindaco Antonio Decaro ringraziando il donatore - contribuiscono a far sentire la vicinanza di una intera comunità a tutte le persone impegnate in questa emergenza sanitaria e sociale”.



Sei invece i ventilatori polmonari che insieme con un ecografo, tutti portatili, sono stati consegnati all’ospedale Moscati di Taranto, designato come Hub Covid-19 dell’Asl Taranto. A donarli sono stati rispettivamente l’azienda Cisa e l’associazione Simba.



L’ecografo portatile, del valore di circa 17mila euro, è un macchinario multidisciplinare con sonde per esami polmonari, vascolari e addominali, già predisposto per effettuare anche esami cardiologici. Lo strumento è destinato al reparto di Pneumologia e servirà per l’ecografia del torace dei pazienti affetti da Covid-19, quale esame diagnostico più sensibile rispetto alla radiografia del torace, predittiva della necessità di intubazione. “Tutti i volontari dell’Associazione al momento, a causa dell’emergenza coronavirus non possono essere presenti nei reparti nei quali prestiamo servizio ma volevamo dare ugualmente un nostro contributo – afferma Deborah Cinquepalmi, presidente di Simba Odv, associazione che durante tutto l’anno e per varie occasioni manifesta vicinanza ai malati di ogni età - Non appena si è ventilata la necessità di acquistare questo importante strumento diagnostico, dopo una rapida consultazione con il direttivo, abbiamo deciso di intervenire”. L’ecografo portatile consente l’esecuzione dell’ecografia del torace, specifica per la diagnosi di polmonite, direttamente al letto del paziente, riducendo così i tempi di esecuzione e garantendo la mancanza di emissione di radiazioni ionizzanti.



L’azienda Cisa, nota società di Massafra, ha invece consegnato sei ventilatori polmonari, che si aggiungono ai quattro già donati la scorsa settimana per i reparti di Pneumologia e Malattie infettive del Moscati: una donazione complessiva di 10 donazioni, in segno di sostegno delle attività della sanità tarantina. Alla consegna erano presenti per l’Asl Taranto il direttore generale Stefano Rossi, e il dottor Vito Gregorio Colacicco, direttore sanitario e la Direzione Medica del presidio ospedaliero.



E ancora una volta la comunità cinese ha donato 8mila mascherine al Comune di Taranto, in particolare la donazione si è svolta al Comando della Polizia Locale dove i proprietari dei ristoranti "Sushi Wok" e "Osaka" che hanno voluto rappresentare con questa donazione la vicinanza all'Italia, alla città di Taranto e agli operatori impegnati nel contrasto alla diffusione del covid19, hanno consegnato i dispositivi di prevenzione all’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino che ha annunciato che gli stessi saranno distribuiti tra tutti gli attori impegnati sul territorio.



Altro importante contributo è giunto sempre all’Asl di Taranto da parte della Guardia di Finanza che ha consegnato circa settemila mascherine FFP1 e chirurgiche sequestrate alcuni giorni fa nell’ambito di un procedimento penale (a carico di sette persone per il reato previsto dall’art 501 bis del C.P) operato dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle e coordinato dal procuratore Aggiunto Maurizio Carbone della Procura di Taranto. Presenti al momento della consegna il tenente colonnello Antonio Antonucci, comandante del Nucleo Polizia Economica Finanziaria, e il tenente colonnello Maniglio, comandante Gruppo Taranto della Guardia di Finanza. La donazione si è svolta all’ingresso del Moscati di Taranto, alla presenza del direttore generale dell’Asl Taranto, Stefano Rossi, del direttore generale Vito Gregorio Colacicco, del direttore sanitario e della direzione medica di presidio ospedaliero.