Al Politecnico gruppo di esperti aiuta aziende pronte a riconvertirsi

BARI - Un gruppo di docenti e ricercatori del Politecnico di Bari è al lavoro per aiutare le aziende che vorrebbero convertire la loro attività nella produzione di dispositivi per affrontare e contenere la diffusione del covid19. Le mascherine prodotte sarebbero destinate alla popolazione e al personale sanitario nonché a forze dell’ordine e volontari impegnati nell’emergenza coronavirus.



Lo speciale gruppo di lavoro è stato costituito dopo aver ricevuto, in dieci giorni, domande da tutte le province pugliesi, e da regioni vicine come Basilicata e Campania, disposte a trasformarsi per la produzione dei dispositivi necessari a garantire la protezione dal contagio



Il gruppo di esperti del Politecnico di Bari fornisce indicazioni utili alle aziende in questo momento di conversione delle loro attività nella produzione di dispositivi. Per la maggior parte si tratta di piccoli produttori dei settori tessile, confezionamento, lavorazione di materiale plastico. «Stiamo facendo una ricognizione delle capacità produttive di queste aziende - spiega il rettore del Politecnico, Francesco Cupertino - per poter arrivare rapidamente ad un prodotto sicuro e di qualità».



Il gruppo di lavoro, chiamato “Riapro” (Riconversione Aziendale per la Produzione di Dpi) è formato da docenti, ricercatori e imprenditori e lavora in collaborazione con la Regione Puglia e con tutte le autorità competenti. I primi campioni sono già in fase di realizzazione. «In questo momento difficile, abbiamo messo le nostre competenze a disposizione della Regione e del Paese – dice il rettore Cupertino – per dare un contributo alla gestione dell’emergenza». Per consentire un rapido scambio di informazioni e buone prassi, è stata anche costituita una cabina di regia a livello nazionale, della quale fanno parte i rettori di numerose università, da Nord a Sud.



In Puglia, come in altre regioni, c’è una forte esigenza di riconfigurazione di imprese per la produzione di sistemi di protezione, mascherine e anche tute, camici, visiere e gambali. Il Consiglio dei Ministri ha introdotto norme che semplificano la certificazione dei dispositivi, soprattutto per le mascherine filtranti destinate alla popolazione ma, per i dispositivi destinati al personale sanitario, è necessaria una autorizzazione a produrre da parte di ISS (Istituto superiore di sanità).



Il bando ministeriale dei dicasteri per lo Sviluppo economico, dell’Università e Ricerca e dell’Innovazione stimola il ruolo delle Università come laboratori per la certificazione della conformità tecnica e a livello locale il Politecnico di Bari sta lavorando a stretto contatto con l’Università di Bari, per tutti gli aspetti chimico-biologici e medici. Intanto, la cabina di regia nazionale sta cercando di definire una linea comune alle università per la certificazione. Allo stato attuale, il Politecnico di Bari ha messo a punto una specifica tecnica per la produzione di mascherine filtranti destinate alla popolazione, concordata con la Protezione Civile e alla quale le aziende interessate possono attenersi alle informazioni pubblicate sul sito web del Politecnico di Bari.