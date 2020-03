Volontariato e solidarietà continuano in piena emergenza da covid19

TARANTO - Solidarietà e volontariato sono parole e azioni che a Taranto non si fermano mai. Neppure in piena emergenza da coronavirus o covid19. Anzi si moltiplicano in una città che da sempre ha bisogno. Segni evidenti che la positività c’è sempre persino in tempi più difficili.



L’“Istituto Musicale Paisiello” e il “Jonian Dolphin Conservation” continuano con le loro attività di formazione e ricerca tanto da meritare un pubblico plauso del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. In particolare all’Istituto “Giovanni Paisiello” il primo cittadino, a nome di tutta l’Amministrazione comunale tarantina, si complimenta con “i meravigliosi ragazzi” dell’Istituto e li ringrazia “di cuore perché, in un momento difficilissimo come quello che tutti noi stiamo attraversando, hanno messo la loro arte e la loro creatività al servizio della comunità, al fine di invitare tutti al rispetto delle direttive attraverso la musica. Hanno infatti creato un brano musicale in inglese, per arrivare soprattutto ai giovani.



“Stay home (Mica è un’ impresa)”, è la bellissima canzone composta da un gruppo di studenti del conservatorio che, anche se a distanza, sono riusciti a creare un grande lavoro corale. Attraverso la musica e il cando invitano a restare a casa, a rispettare le regole dettate dalle ordinanze.“Bravi ragazzi, ancora una volta dimostrate di essere il nostro orgoglio – scrive il sindaco in una nota inviata alla stampa - Avete dimostrato come il tempo libero, se sfruttato nel modo giusto, riesca a stuzzicare la creatività e a far assaporare la bellezza della condivisione”.Ma quello dell’Istituto Paisiello non è l'unico messaggio positivo che arriva dal mondo della formazione e della ricerca. Anche i ragazzi di Jonian Dolphin Conservation continuano a prestare la loro opera preziosa, pur nel rispetto di tutte le prescrizioni. Nonostante la sospensione delle visite guidate a Ketos e la riduzione dell'orario di lavoro, la catalogazione del materiale raccolto lo scorso anno dai biologi, particolarmente vasto e interessante, non si arresta e prosegue a distanza.“A tutti i giovani, a tutti i coetanei di questi musicisti e ricercatori, dico: ascoltate questo ennesimo invito che giunge accorato da parte di ragazzi come voi – sottolinea il sindaco Melucci - Restate a casa, lasciate libera la vostra fantasia e ricordatevi che la bellezza salverà il mondo”.A queste iniziative si aggiunge il progetto L.E.I.L.A a supporto dei cittadini, si tratta di uno “Sportello di Ascolto e di sostegno alla Comunità”. Si tratta di un bel segnale dato dai tanti volontari tarantini, come mette in evidenza l’assessore comunale ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli. I partecipanti mettono a disposizione il loro tempo per chi resta a casa. La Cooperativa Sociale Esperia 2000, partner del Progetto “Leila” (Asse Prioritario IX Obiettivo specifico c) con capofila il Comune di Taranto-Assessorato ai Servizi Sociali ha così potuto riprendere le attività di sportello di ascolto.L’attività, avviata a novembre 2019, adesso sarà adeguata alle vigenti disposizioni del Dcpm dell’11 marzo 2020, e la Cooperativa Esperia 2000 offrirà un servizio on-line (telefonico) ai destinatari del progetto ma anche a tutta quell’utenza che vive il disagio e la fragilità generata dalla situazione contingente.“La Cooperativa - dice l’assessore Ficocelli - ha predisposto una linea telefonica dedicata a disposizione delle istituzioni che gestiscono l’emergenza, come la Protezione Civile - Servizio Coc e tutti gli utenti che sentiranno il bisogno di un conforto ed un sostegno fornito da esperti psicologi, assistenti sociali ed educatori.Il servizio, totalmente gratuito, è operativo tutti i giorni dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 telefonando al 331.7276794. Lo spirito di questo servizio è di fornire conforto, assistere ed ascoltare chi ha più bisogno ed i cui “bisogni” sono amplificati dalla permanenza forzata nella propria abitazione.