Un contest storico-fotogratico in piena emergenza da coronavirus

NARDO' - Un contest, in piena emergenza da coronavirus, da poter fare da casa. E’ l’idea lanciata dal Museo della Preistoria di Nardò a tutti i salentini ‘costretti’ in casa per evitare il diffondersi del virus. Per la serie “cose che si possono fare ai tempi del coronavirus” il Museo ha pensato a una bellissima iniziativa dedicata alla fotografia e al paesaggio salentino. Un contest, dal titolo “Diffondo Paesaggio”, per restare connessi alla bellezza e dare un senso a queste giornate in cui siamo tutti chiamati prudenzialmente a restare a casa.



L’invito che il Museo rivolge a tutti (sono già oltre 50 le foto in gara) è quello di ritrovare le foto più belle che abbiamo fatto al paesaggio del Salento (gli scorci conservati nel cassetto della nonna, i selfie panoramici della scorsa estate, le immagini emozionanti di qualche tramonto rubato, ecc.), di inviarle e di concorrere così a questa gara virtuale per gli scatti più belli, che saranno decretati attraverso i voti degli utenti degli account Facebook e Instagram del Museo.



Basterà dunque andare a rovistare nei cassetti e negli armadi di casa e scovare vecchie foto per partecipare alla gara virtuale. Tre le categorie previste: giovani sino a 16 anni, adulti ed esperti/professionisti. Ai primi e ai secondi classificati di ciascuna categoria il Museo della Preistoria regalerà ingressi gratuiti (con relativa visita guidata), naturalmente quando il Museo riaprirà al termine dell’emergenza sanitaria.Per partecipare basta inviare le foto alla pagina Facebook del Museo della Preistoria di Nardò , all’indirizzo di posta elettronica info@museodellapreistoria.com o attraverso whatsapp al numero 349.6799790. È necessario aggiungere il nome, la categoria in cui si vuole concorrere e il luogo in cui è stata scattata la foto (eventualmente anche il periodo in cui è stata scattata). Il Museo le pubblicherà settimanalmente in forma anonima e tutti potranno esprimere il proprio gradimento sino al 3 aprile 2020.L’idea è quella di restare connessi attraverso il meraviglioso patrimonio del paesaggio salentino, in attesa di tornare a festeggiarlo insieme. Le meravigliose foto, inoltre, visibili a tutti porteranno buon umore a chiunque le vedrà. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero di telefono 349.6799790.