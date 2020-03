La comunità cinese dona 4mila mascherine al sindaco di Modugno

MODUGNO - La solidarietà verso l’Italia e la Puglia giunge da ogni parte del mondo. Il bene fatto, l’accoglienza data e l’integrazione offerta ad ogni cittadino straniero, di qualunque nazionalità, sta ‘tornando indietro’. Persino la popolazione cinese, di cui a tutti è ben nota la difficile integrazione pure in una terra come la Puglia da sempre accogliente, sta dimostrando grande solidarietà agli italiani in un momento difficile quale è l’emergenza coronavirus.



La dimostrazione viene da una comunità cinese di Modugno dove una rappresentanza di fedeli della Chiesa Evangelica Cinese ha voluto incontrare il sindaco Nicola Magrone per regalare 4.000 mascherine chirurgiche, introvabili non solo in Puglia e in Italia. Un importante aiuto contro l’emergenza Coronavirus e in favore degli operatori sanitari e delle categorie più esposte nell'emergenza. La comunità evangelica cinese, nata a Bari nel 1998, ha creato nella zona industriale di Modugno una propria sede, inaugurata circa otto anni fa. Il gesto è sicuramente da considerare un grande esempio di solidarietà ma soprattutto uno speciale ringraziamento da chi si sente accolto e integrato nella nostra Puglia.



"Un'iniziativa commovente, un grande esempio di solidarietà - ha sottolineato il sindaco di Modugno, Magrone - Esprimo un fraterno ed affettuoso grazie all'intera comunità cinese da parte dell’intera comunità di Modugno".Un grazie di cuore è stato rivolto dal primo cittadino alla Comunità evangelica di Modugno e al pastore della Chiesa evangelica ‘Pienovangelo’, Mirko Ronchi, che – scrive il sindaco nella sua pagina facebook – “ha favorito l'incontro con i nostri amici cinesi”. All’incontro hanno partecipato anche l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Armenise, e il comandante della Polizia locale, Angelo Dituri.Le mascherine sono state affidate dal sindaco al comandante della Polizia municipale: una valutazione anche nell’ambito del Comitato operativo comunale (istituito per l’emergenza) ne delineerà l’utilizzazione per operatori sanitari e persone impegnate nei servizi di volontariato (pasti caldi ad anziani soli e a indigenti, consegna a domicilio di medicinali e varie altre iniziative di solidarietà) che l’amministrazione comunale ha attivato in questi giorni per l'assistenza alla popolazione e ai soggetti vulnerabili e per una risposta più rapida possibile alle misure emergenziali previste dal Governo e dalla Regione.“E’ una giornata speciale – ha commentato Ronchi - perché abbiamo potuto testimoniare di una generosa offerta da parte della Chiesa Evangelica Cinese alla città di Modugno rappresentata dal sindaco Magrone”.