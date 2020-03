Novità per lavori sulle strade statali e provinciali pugliesi

BARI - L’emergenza coronavirus non ferma i lavori alla Regione dove gli Assessorati continuano nel proseguire i progetti avviati o da avviare nel settore della viabilità. Tra questi quelli che riguardano la viabilità ed in particolare il tratto della ss 96 a Mellitto-Grumo Appula, tra la fine della variante di Altamura al km 93+598 e l’inizio della variante di Toritto al km 99+043. L’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giovanni Giannini, annuncia la riapertura al traffico veicolare.



Si tratta di quasi 5,5 km su quattro corsie, in cui al momento la circolazione è consentita a doppio senso di marcia ma con divieto di sorpasso e un limite massimo di velocità a 80 km/h, in quanto sono da ultimare alcune opere accessorie. I lavori di questo tratto del tronco Gravina-Bari della ss 96 erano stati appaltati da Anas nel 2008, per un importo di 22.452.512,26 euro, avviati nel 2010 e sospesi a causa di un contenzioso nel 2014; quelli di completamento sono stati riappaltati nel 2018 per un importo di 9.674.480,76 euro. L’intervento, che ha risolto la strozzatura di Mellitto, ha previsto anche la realizzazione di un nuovo cavalcavia ferrovia, per lo scavalco della linea ferroviaria Appulo Lucana “Matera-Bari”, e di un sottovia per risolvere l’interferenza sia con la stessa linea ferroviaria, sia con il nuovo asse di progetto della sp 89. Sono inoltre state realizzate viabilità complanari da ambo i lati per una estensione di circa 7 km, oltre ad ulteriori viabilità secondaria.



Chiuso formalmente anche il contenzioso amministrativo davanti al Tar di Lecce relativo ai lavori della strada regionale 8 Lecce-Melendugno tra la Regione Puglia e la ditta che aveva già presentato un precedente ricorso, a causa del quale erano stati sospesi i lavori in esecuzione. In occasione di questo ulteriore contenzioso la Regione Puglia ha voluto perseguire la via del dialogo con i ricorrenti. Le richieste della ditta sono state ritenute ragionevoli e ben supportate, per cui è stato possibile pervenire, pur non senza fatica, ad una definizione del valore delle indennità di esproprio oggettivamente corretta e ponderata. Inoltre si è pervenuti a un accordo relativamente alla restituzione dei beni oggetto del lotto di lavori già eseguito disposta dal Consiglio di Stato; soluzione che ha impedito il ripristino dello stato dei luoghi con la demolizione di quanto già realizzato.Proseguono i lavori del primo stralcio che da Lecce conducono alla Zona Industriale di Vernole, dove si continua senza intoppi, tanto che si prevede di aprire al traffico la maggior parte del percorso prima dell'estate. E’ inoltre in via di completamento l'iter approvativo del II stralcio (da Vernole a Melendugno), già escluso dalla Via ed attualmente all'esame della Soprintendenza di LecceE’ stata inoltre avviata una interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e Anas per il potenziamento della sp 27 Tarantina, strada con rilevanti problematiche di sicurezza. L’ipotesi proposta dalla Regione Puglia è quella dell’ampliamento a quattro corsie della “Tarantina”, dall’inserzione con la strada ss 96 (in corrispondenza del Comune di Gravina) fino all’innesto con la ss 99, prevedendo una bretella di collegamento con la zona Pip di Gravina. Tale soluzione viene preferita rispetto alla realizzazione di una nuova viabilità in variante a nord dell’abitato di Altamura, in quanto intervenire su una infrastruttura stradale già esistente è meno impattante dal punto di vista ambientale, evita l’ulteriore consumo di suolo e produce un risparmio della spesa necessaria.Sono inoltre state sanziate ulteriori risorse del bilancio regionale in favore di Province e Comuni per la manutenzione della rete stradale di competenza. Tali risorse si aggiungono alle altre già stanziate negli ultimi mesi per la stessa finalità e finanziano progetti cantierabili, che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini dei Comuni interessati. Gli interventi, finanziati per complessivi € 4.406.093,93 a sportello su richiesta degli enti locali, sono i seguenti:€ 239.925,35 per la Provincia di Foggia – Lavori urgenti per sistemazione del piano viabile in conglomerato bituminoso per tratti saltuari sulla S.P. 110 (ex SS 161) nei tratti compresi tra le progressive km. 6+00 e 16+000€ 259.119,38 per il Comune di Rignano Garganico (Fg) – Lavori di messa in sicurezza/costruzione di via Roma, via Manzoni e via L. da Vinci – Area monumento ai caduti€ 287.910,42 per il Comune di Rodi Garganico (Fg) – Lavori di ripristino viabilità loc. Lido del Sole€ 182.178,93 per il Comune di Minervino Murge (Bt) – Lavori di manutenzione al corso Matteotti e via S. Arcangelo€ 287.910,42 per il Comune di Noci (Ba) – Lavori di messa in sicurezza di incroci stradali urbani€ 172.746,25 per il Comune di Mola di Bari (Ba) – Lavori di messa in sicurezza e servizi alla viabilità – Rotatoria e collegamento stradale su via Russolillo€ 355.089,52 per il Comune di Castellana Grotte (Ba) – Lavori di realizzazione nuova strada di collegamento via San Benedetto via Cimitero€ 287.910,42 per il Comune Molfetta (Ba) – Lavori di manutenzione della pavimentazione in asfalto di alcune strade urbane€ 355.089,52 per il Comune di Villa Castelli (Br) – Lavori di completamento di viabilità panoramica di collegamento tra le Gravine€ 1.031.036,48 per il Comune di Carovigno (Br) – Lavori di realizzazione di bretelle stradali sul territorio€ 287.910,42 per il Comune di Lizzano (Ta) – Lavori di rifacimento della Litoranea Salentina nel tratto danneggiato dalle mareggiate, in Marina di Lizzano€ 143.955,21 per il Comune di Cutrofiano (Le) - Lavori di sistemazione delle pubbliche vie cittadine all’interno dell’abitato€ 323.371,39 per il Comune di Taurisano (Le) – Lavori straordinari ed urgenti di messa in sicurezza di via Montegrappa€ 191.940,28 per il Comune di Lecce – Lavori di sistemazione di strade nell’ambito urbano, via Monteroni 1° lotto“Tutti questi interventi, oltre a migliorare i collegamenti, determineranno condizioni ottimali per la normale ripresa degli spostamenti e della mobilità delle persone, compresa quella turistica” afferma l’assessore Giannini.