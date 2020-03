Sei pugliesi nella finale per la colomba artigianale più buona

BARI - La finale del contest per decretare la colomba artigianale più buona e di migliore qualità si terrà a Bari nonostante la ‘minaccia’ del coronavirus. Non ci sarà l’apertura al pubblico ma si svolgerà secondo il programma e a porte chiuse. L’accesso nel padiglione di Confartigianato nella Fiera del Levante di Bari sarà consentito solo ai finalisti, agli sponsor e ai giornalisti accreditati.



La gara per valorizzare la produzione artigianale del dolce pasquale simbolo di tutta Italia e per il quale in Puglia vantiamo, così come per i panettoni, alcuni dei migliori tra pasticceri e fornai, è come sempre organizzata da Goloasi.it allo scopo di valorizzare la produzione artigianale del dolce tipico pasquale.



Il 9 marzo, dalle ore 15, ci sarà dunque la gara finale per decretare e premiare la "Miglior Colomba Tradizionale" e la "Miglior Colomba Creativa" d'Italia. Quaranta i finalisti, venti per ciascuna delle due categorie, tra cui sei pugliesi, che hanno visto selezionati i loro prodotti fra i tanti lievitati inviati da tutta la penisola per la prima degustazione e che saranno nuovamente valutati. Fra le curiosità di quest'anno anche la presenza di sette colombe salate fra le creative.A decidere i finalisti di "Divina Colomba" è stata la giuria tecnica composta da grandi professionisti del settore come il presidente di giuria Giambattista Montanari e Antonio Daloiso, Giuseppe Mancini, Giuseppe Russi e Eustachio Sapone, che hanno avuto il compito di degustare le colombe dei 143 iscritti al concorso e valutarle sulla base del rispetto del disciplinare (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005) e del regolamento del concorso, che prevede l'utilizzo esclusivamente di lievito madre e canditi senza anidride solforosa e proibisce l'uso di conservanti, emulsionanti, mono e di gliceridi, oltre a coloranti o aromi artifi­ciali.La manifestazione, come sempre, ha il suo risvolto sociale per cui parte delle colombe in concorso saranno consegnate a importanti strutture di sostegno sociale come orfanotrofi e Caritas. Ulteriori informazioni sull'evento sono pubblicate sul sito Goloasi e sulla pagina Facebook Divina Colomba Tra i finalisti di "Miglior Colomba Tradizionale" ci sono cinque pugliesi: Andrea Barile di Foggia, Antonio Caputo di Altamura, Fabio Colapinto di Gioia del Colle, Pietro Netti di Castellana Grotte e Federico Perrone di Salice Salentino, mentre a rappresentate la Puglia nella categoria "Miglior Colomba Creativa" ci sarà solo Giuseppe Di Punzio di Lizzano.