Papa Francesco: 'Bari capitale dell’unità'

BARI - “Bari capitale dell’unità” è una tra le definizioni più belle che Papa Francesco ha pronunciato nel suo intervento nella Basilica di San Nicola a Bari, a conclusione dell'incontro dei vescovi cattolici del “Mediterraneo frontiera di pace” svoltosi dal 19 febbraio nel Castello Svevo. Una tre giorni conclusa con la messa domenicale in corso Vittorio Emanuele, dove un grande altare è stato montato davanti alla Prefettura (rivolto verso il mare) a cui hanno assistito circa 30mila persone in una giornata ‘baciata’ dal sole ma fredda e sotto grandi palme, che hanno richiamato agli occhi di tutti il ‘ponte’ che da sempre rappresenta la città di Bari verso l’Oriente.



Pace, convivialità, speranza, luce, fede, solidarietà, accoglienza, fratellanza, amore sono alcune delle parole positive emerse nel dialogo tra il Papa ed alcuni rappresentanti dei 60 vescovi dei 20 Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che hanno trascorso a Bari gli ultimi giorni per trovare un comune dialogo su come costruire la pace.



Nella omelia della messa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (assente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l’emergenza Coronavirus delle ultime ore), così come nel discorso pronunciato ai vescovi, Papa Francesco non ha dimenticato di sottolineare l’importanza del ruolo di tutti, non solo della Chiesa, nel non facile compito di abbattere i muri ed aprire le braccia all’accoglienza ricordando che “L'unica misura di Gesù è l'amore senza misura”, un chiaro invito a non odiare nessuno per alcun motivo. Tanti davvero gli ‘spunti’ importanti nelle parole del Santo Padre che ha parlato di migrazioni, accoglienza, sfruttamento, paure, guerre e follia, quest’ultima utilizzata per definire la guerra aggiungendo che “alla pace non c’è alternativa, per nessuno… Mai la guerra potrà essere scambiata per normalità o accettata come via in per regolare divergenze e interesse contrapposti. Il fine ultimo di ogni società umana rimane la pace”.Il Papa nell’incontro in Basilica che ha preceduto la Santa Messa, parlando a braccio, ha ricordato la precedente visita a Bari il 7 luglio 2018 per l'incontro con i capi delle Chiese e delle comunità cristiane del Medio Oriente, e che per l’occasione il Santo Padre aveva definito la città di Bari, sempre più nel suo cuore, “città dell’incontro, città dell’accoglienza”, ha rammentato che quella “era la prima volta dopo lo scisma, c'erano proprio tutti - ha detto - E oggi siamo qui riuniti ancora, la prima volta di tutti i vescovi del Mediterraneo. Trovo significativa la scelta di tenere questo incontro nella città di Bari, così importante per i legami che intrattiene con il Medio Oriente come con il continente africano, segno eloquente di quanto radicate siano le relazioni tra popoli e tradizioni diverse. La Diocesi di Bari, poi, da sempre tiene vivo il dialogo ecumenico e interreligioso, adoperandosi instancabilmente a stabilire legami di reciproca stima e di fratellanza".Ad accogliere il Santo Padre, arrivato in elicottero atterrato poco dopo le 8.15 sul piazzale del lungomare Cristoforo Colombo di Bari, c’erano l'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Francesco Cacucci, il presidente della Regione Michele Emiliano, il prefetto di Bari Antonella Bellomo e il sindaco di Bari Antonio Decaro. E già tanta gente in attesa dalle 6 con cartelli di benvenuto scritti dai bambini e in mano ramoscelli di ulivo.Nell’incontro in Basilica l'introduzione del cardinale Vinko Pulijc che ha ricordato le difficoltà della guerra a Sarajevo negli anni ‘90, città di cui è arcivescovo, e le sue origini pugliesi legate al cognome, lo stesso ha riferito che in queste giornate ‘baresi’ si è iniziato a parlare di pace “a vedere la luce” ma che molto c’è ancora da fare. Tutti i vescovi sono stati comunque d’accordo sul fatto che accoglienza e dignitosa integrazione sono tappe di un processo necessario, così come il consumismo e tecnologia stanno togliendo la possibilità di incontrarsi e dialogare, e che forme di avversione sono diffuse ovunque. Una situazione dilagante che fa paura anche al Papa tanto che lo stesso ha dichiarato: "A me fa paura quando ascolto qualche discorso di alcuni leader delle nuove forme di populismo, mi fa paura sentire discorsi che seminavano paura e odio, che mi ricorda i discorsi che si sentivano negli anni '30 del secolo scorso. In tale modo, piuttosto, ci si preclude l'accesso alla ricchezza di cui l'altro è portatore e che costituisce sempre un'occasione di crescita".Al termine, dopo le parole di ringraziamento di monsignor Paul Desfarges, arcivescovo di Algeri (Algeria) e presidente della Conferenza Episcopale Regionale del Nordafrica, il quale ha detto che persino nel Maghreb, come in tutto il mondo, Sua Santità la gente dice “questo Papa ci vuole bene. La sua parola perché è piena di umanità… Se i suoi gesti e le sue parole suscitano qualche volta delle resistenze molto più spesso infondono una grande speranza”, quest’ultima accesa proprio in queste giornate.Il Papa ha salutato i vescovi partecipanti all’incontro. E poi sceso nella cripta della Basilica per venerare le reliquie di San Nicola e salutare la Comunità dei padri Domenicani. Uscendo dalla Basilica, sul sagrato, il Papa ha rivolto un saluto a quanti lo attendevano, soprattutto bambini. Poi il trasferimento in auto su corso Vittorio Emanuele per la concelebrazione della messa.La voglia di pace, insieme con la fede e l’amore per Papa Francesco hanno visto superare pure la crescita del timore per il contagio da Coronavirus. Poche persone, tra il pubblico presente, ha indossato la mascherina. Al termine della Santa Messa, l’Angelus e uno speciale ‘Grazie’, commosso, lo ha pronunciato per tutti coloro che hanno contribuito a realizzare l’evento svoltosi senza alcun problema a Bari, ancora una volta dimostratasi accogliente a dispetto di situazioni che ad altri fanno paura. Alle 13 la ripartenza verso Roma. In quanti speravano nella sua partecipazione al pranzo previsto in Fiera del Levante, nel padiglione “Il Villaggio di San Nicola” con un menù tipico della tradizione barese, è rimasto deluso. Allo stesso tavolo con i partecipanti all’evento “Mediterraneo, frontiera di pace”, un gruppo di detenuti, senza fissa dimora e migranti accolti nel territorio della diocesi per un’occasione dalla straordinaria valenza simbolica ed evocativa nel nome di San Nicola.L’incontro di riflessione ha già un primo segno di continuità del cammino appena iniziato. La Cei, attraverso Caritas Italiana, ha voluto lasciare un’ “opera segno”: un progetto che si realizzerà con il supporto operativo dell’associazione Rondine Cittadella della Pace, organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e per la trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto. Considerando l’area rivierasca del Mediterraneo, Caritas Italiana ha individuato, per il progetto, quattro macro regioni su cui concentrare gli interventi: i Balcani; la penisola Turca; il Medio-Oriente; il Nord Africa. In questi contesti sono state individuate come interlocutori le Chiese locali di Bosnia, Turchia, Siria, Libano, Terra Santa (Patriarcato di Gerusalemme) e Nord Africa (Conferenza episcopale Cerna). L’Associazione Rondine, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano (Centro di Ateneo per gli studi e le ricerche sulla famiglia) e con la supervisione della Cei, saranno gli attuatori del progetto. I protagonisti saranno 12 giovani (due per ciascuno dei contesti) e la loro formazione; non una semplice borsa di studio ma un vero percorso, che coinvolgerà coppie di giovani rappresentativi dei gruppi sociali antitetici, e pertanto più bisognosi di riconciliazione.Il progetto, che durerà due anni e partirà a marzo del 2020, si comporrà di quattro fasi, da realizzarsi nei paesi di origine, in Italia – da settembre 2020 a giugno 2021 - presso l’Associazione Rondine e presso l’università di Siena (all’interno della cornice scientifica della ricerca-azione individuata dalla Cattolica) e l’ultima fase di nuovo nei paesi di provenienza dei giovani, dove verranno seguiti in un percorso di ricaduta e sostenibilità progettuale a livello locale.Il 22 febbraio, inoltre, la città di Turi ha voluto conferire al cardinale Puljic, che ha un cognome che nella sua radice ha il nome Puglia, la cittadinanza onoraria. Nella città che ha come patrono Sant’Oronzo, Santo di origini balcaniche, croato per l’esattezza, il conferimento gli è stato dato dal sindaco Ippolita Resta alla presenza del presidente della Regione Michele Emiliano.