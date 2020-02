La Biblioteca diventa ‘Music Lab’

MONOPOLI - Apre al pubblico del Music Lab della Biblioteca Rendella a Monopoli e inizia a concretizzarsi così la sua valenza di ‘casa della musica’ con due sale dedicate all’arte più amata dai giovani. Dal 25 febbraio 2020, ogni martedì, mercoledì e sabato (ore 16-19) e venerdì (ore 10-13), la Biblioteca comunale metterà a disposizione le due sale al piano terra che affacciano sul cortile di Palazzo Rendella, dotate di strumenti, impianti di amplificazione, postazioni dj, pc dotati di hardware e software per l’acquisizione ed elaborazione professionale del suono, per consentire a quanti lo vorranno, professionisti e amatoriali di ogni età, di cimentarsi nella propria passione.



Ad annunciare l’avvio del nuovo servizio di laboratorio musicale è l’assessore comunale alla Cultura Rosanna Perricci, insieme con numerosi eventi in programma ma ancora da candelarizzare. Per ora si inizia con il Music Lab. Pr usufruirne sarà sufficiente prenotarsi, previa iscrizione alla Biblioteca.