Eco-raccoglitore 'trasformerà' la plastica in biglietti per il bus

TARANTO - Una iniziativa di sostenibilità ambientale che vede insieme riciclo della plastica e mobilità sostenibile è “+Ricicli+Viaggi+Parcheggi” pensata a Taranto da “Kyma Ambiente – Amiu” e “Kyma Mobilità – Amat”. Il progetto ha appena visto la sottoscrizione da parte delle due aziende partecipate ed il Comune di Taranto, ma è pronto per partire in via sperimentale e che si innesta perfettamente nella prospettiva “plastic free” recentemente lanciata dall’ente.



Le bottiglie di plastica diventeranno credito per viaggiare in bus e parcheggiare sulle strisce blu. In pratica basterà portare alcune bottiglie di plastica (la quantità non è ancora stata resa nota) in un apposito eco-raccoglitore che in cambio daranno ticket per viaggiare sugli autobus di città o per il parcheggio nelle zone a pagamento.



Ci sono già delle esperienze avviate in altre parti d’Italia. Ma a Taranto sarebbe davvero rivoluzionaria. Tutto ruota intorno a un eco-raccoglitore (dove sarà posizionato è ancora da stabilire) acquistato da “Kyma Ambiente – Amiu”: si tratta di un’apparecchiatura che attraverso una bocca di carico accoglierà le bottiglie di plastica conferite dagli utenti, rilasciando uno scontrino contenente un codice di ricarica dell’app MyCicero, che “Kyma Mobilità – Amat” utilizza da diverso tempo per consentire ai propri utenti di gestire sosta tariffata e ticket per i bus.«Anche questo progetto è un pezzo della transizione di Taranto verso un modello urbano innovativo, resiliente, “smart” – ha spiegato l’assessore alle Società Partecipate e vicesindaco Paolo Castronovi – perché così offriamo ai nostri cittadini strumenti capaci di attivare percorsi virtuosi. Peraltro, rispondiamo a sollecitazioni che ci arrivano proprio da loro: inizieremo con un eco-raccoglitore, grazie all’impegno delle nostre partecipate, ma non escludo che il numero possa crescere verificandosi la risposta positiva che ci attendiamo».L’obiettivo finale, quindi, è aumentare il riciclo della plastica ancora circolante, incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e, in subordine, il ricorso alla sosta tariffata. Uno scenario che, molto presto, potrebbe vedere i cittadini utilizzare i parcheggi di scambio, le relative navette e magari un bus cittadino, al modico costo di… una manciata di bottiglie da riciclare e non gettare in strada, sulle spiagge o altri luoghi dove non è consentito.