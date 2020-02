Due foggiani e un leccese ai Campionati Europei di Scherma

FOGGIA - Ai Campionati Europei di Scherma Cadetti e Giovani, in programma a Porec, in Croazia, dal 22 febbraio al 2 marzo 2020, ci saranno tre pugliesi a rappresentare l’Italia, insieme con altri 50 ‘colleghi’ azzurri. Si tratta di due foggiani e un salentino per un totale di quattro titoli da conquistare, individuali o a squadre.



A far parte delegazione azzurra ci saranno: il campione europeo di sciabola Cadetti Emanuele Nardella del Circolo Schermistico Dauno difenderà il titolo conquistato un anno fa davanti al pubblico amico di Foggia; con lui, ma nella sola gara a squadre, gareggerà anche il compagno di squadra Marco Mastrullo. Nella spada Giovani è invece in gara Giulio Gaetani, nato a Lecce e cresciuto dal punto di vista schermistico in Puglia ma ormai da anni tesserato con l’Accademia Marchesa di Torino.



Nardella scenderà in pedana il 24 febbraio per la prova individuale e due giorni più tardi, il 26 febbraio, è atteso dalla gara a squadre insieme con Marco Mastrullo. Le date da segnare sul calendario per quanto riguarda lo spadista Giulio Gaetani sono invece il 27 febbraio per la prova individuale e il 1° marzo per quella a squadre.Dopo l'edizione 2019 ospitata a Foggia, la scherma giovanile europea si ritroverà in Croazia in una location che ha già ospitato diverse rassegne internazionali. Saranno complessivamente 53 gli atleti italiani in gara: in alcuni casi i Commissari d’Arma hanno scelto di convocare degli atleti solo per la gara individuale ed altri solo per la prova a squadre. Scelte tecniche motivate anche dall'importanza dell'evento quale test in vista delle convocazioni per i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani in programma ad aprile a Salt Lake City.