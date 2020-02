La città di Trani omaggia Astor Piazzolla con un concerto gratuito

TRANI - Trani rende omaggio ad uno dei suoi “figli” migliori: Astor Piazzolla con un concerto gratuito e il conferimento della cittadinanza onoraria alla moglie, Laura Escalada, argentina come lui sebbene Piazzolla avesse origini pugliese e da ragazzo si sia trasferito a New York con la famiglia. Come 33 anni fa, il 29 marzo del 1987, in cui per la prima volta Astor Piazzolla si esibiva nella Cattedrale a Trani, la musica del gigante della musica internazionale, polistrumentista e compositore, nonchè rivoluzionario che ha cambiato la musica da tango inventando il “tango nuevo”, tornerà a risuonare tra le mura della Cattedrale il 21 febbraio 2020.



Non si ricorderà solo Astor Piazzolla (scomparso nel 1992 all’età di 78 anni), che qui aveva le radici familiari, ma anche quel concerto organizzato negli anni ‘80 da una società di servizi di Trani “Frontiere” che, composta da giovanissimi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale dell’epoca, intercetta la presenza del grande Piazzolla in tour a Napoli e la sua voglia di suonare nella città natale di suo nonno. Il resto è storia. Fu il primo concerto di musica non sacra nella magnifica Cattedrale tranese destinato a lasciare un segno indelebile nella storia della città. È il professor Mario Cassanelli in qualità di portavoce di quei 15 giovani di Frontiere che ci restituisce emozioni e atmosfere del tempo. “Piazzolla si esibì commosso proprio con il suo quintetto imbracciando il suo strumento, il bandoneon, dinanzi a 700 persone – ricorda il professor Cassanelli - Fu ancora più commosso quando lo accompagnammo dinanzi alla casa del nonno pescatore, Pantaleone Piazzolla, nel centro storico di Trani”.



Il concerto gratuito, dopo 33 anni dalla storica ed emozionante esibizione, avrà inizio alle ore 21 e sarà un omaggio all’incredibile personalità della musica contemporanea con origini tranesi da parte del “Quinteto Astor Piazzolla”. A fare da Teatro, alla musica di Piazzolla, ancora una volta la maestosa e splendida Cattedrale sul mare, regina delle Cattedrali romaniche di Puglia. Il concerto gratuito, co-organizzato assieme con l’Amministrazione comunale dall’associazione Inmovimento, la stessa che da 8 anni a questa parte trasforma la città di Trani nella capitale europea del tango con il Festival internazionale del Tango, vedrà protagonisti sei artisti argentini: Pablo Mainetti al bandoneón, Nicolás Guerschberg al pianoforte, Daniel Falasca al contrabbasso, Armando de la Vega alla chitarra, Serdar Geldymuradov al violino, diretti dal maestro d’orchestra Julian Vat. Il “Quinteto Astor Piazzolla” è l’ensemble ufficiale di straordinaria bravura che proprio nel 2019, tra i tanti premi e riconoscimenti internazionali, ha vinto anche il Latin Grammy per il migliore album di tango al mondo. È diretto artisticamente dall’ultima moglie di Astor, Laura Escalada, presidentessa anche della Fondazione a lui dedicata. Astor e Laura si conobbero e sposarono nel 1975.Per commemorare la figura di questo grande musicista e compositore, il concerto sarà preceduto alle ore 20,30 dalla cerimonia di conferimento, da parte del sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro, della cittadinanza onoraria alla signora Laura Escalada de Piazzolla.“Questa amministrazione, sin dal suo insediamento - riferisce il sindaco Amedeo Bottaro - ha voluto coniugare lo sviluppo di un Festival di rilievo più che internazionale, il Festival del tango, con il recupero di una relazione non solo simbolica e formale con uno dei suoi figli migliori, Astor Piazzolla. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Laura Escalada si inserisce proprio in questo percorso di incarnazione di una vocazione artistica e culturale: Trani, terra di origine di Astor Piazzolla, punto di riferimento nel mondo della sua musica e del Tango. Non solo un riconoscimento, quindi, ma un progetto, un’idea di sviluppo”.In tale occasione, inoltre, gli organizzatori del Festival del Tango di Trani, Claudia Vernice e Giuseppe Ragno dell’associazione Inmovimento, annunceranno la prossima edizione della kermesse in programma dal 16 al 19 luglio 2020 con ballerini argentini, maestri di grandissima fama e prestigio, oltre ad avere come direttori artistici la coppia più acclamata al mondo, Miguel Angel Zotto, da molti definito “Il tango” in persona, e sua moglie Daiana Guspero. Ci saranno numerose orchestre argentine di altissimo profilo che suoneranno dal vivo accompagnando i ballerini.“La cerimonia e il concerto di venerdì - specifica l’organizzazione - non sono però la conclusione di questo percorso, ma il preludio di nuovi approdi: è iniziato l’iter del gemellaggio Trani-Mar del Plata, la città che diede i natali a Piazzolla, per suggellare ancor più questo stretto legame che connette due mari, due sponde, due mondi, legati a filo doppio dalla figura immortale del musicista che ha rivoluzionato la musica del XX secolo, restituendoci nelle sue composizioni, temi musicali senza tempo e celebri in tutto il globo. Un legame storico e culturale che unisce ovviamente la città di Trani anche a Buenos Aires, culla del tango, da dove provengono gli artisti del quintetto della Fondazione Astor Piazzolla, diretto artisticamente proprio da Laura Escalada”.