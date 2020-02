Sfilate di carri e gruppi mascherati per far festa a Manfredonia

MANFREDONIA - Lo storico Carnevale di Manfredonia, giunto ormai alla sua 67ª edizione, è pronto per far divertire grandi e piccini anche nel 2020. La città del Golfo sarà infatti animata con un fitto calendario di eventi che trascinerà tutti nella gioia carnevalesca con una serie di appuntamenti che andranno dal 23 febbraio fino al 1° marzo 2020.



Dietro questa ultima edizione del Carnevale di Manfredonia, infatti, sono stati messi in moto decine di associazioni di volontariato e di liberi cittadini che hanno così deciso di contribuire, in maniera gratuita, a rendere anche questo anno indimenticabile proprio come tutti i precedenti. Si inizia alle ore 10 del 23 febbraio con la “Sfilata delle Meraviglie” che per quattro ore animerà le strade della città di Manfredonia con la Gran Parata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, scuole superiori e gruppi spontanei. La parata sarà invece notturna il 25 febbraio ed avrà inizio alle ore 18 per trasformarsi in “Gran Parata della Golden Night” che sarà un appuntamento con la tradizione, quando la maschera di Ze Pèppe, l’allegro contadino in grado di portare spensieratezza ai cittadini, nel giorno del martedì grasso, viene bruciata dopo la sua morte a causa di una polmonite contratta per gli eccessivi festeggiamenti.



Stesso orario, ore 18, per l’inizio dell’appuntamento del 29 febbrario con la “Gran Parata della Notte Colorata”, mentre il 1° marzo ci sarà la cerimonia di premiazione dei gruppi, proclamazione della principessa del 67° Carnevale di Manfredonia e rottura della pignata.Carri allegorici e balli in maschera doneranno all’intera città un’atmosfera spumeggiante, con immancabili ospiti del mondo dello spettacolo e angoli gastronomici, dove riscoprire sapori tipici del periodo carnevalesco: la farrata o “farrét”, una torta rustica composta da farro e ricotta, e gli “scagliozzi”, detti “scagghjuzz”, polenta fritta tagliata a triangoli.Anche quest’anno, il Carnevale di Manfredonia lascerà spazio alla quinta edizione del concorso di bellezza e moda coordinato da Rita Vaccarella. Una giuria tecnica e un’altra popolare assegneranno il titolo ad una delle dieci ragazze che sfileranno nella Gran Parata. L’accesso agli eventi del Carnevale di Manfredonia è libero e gratuito, ma sono previsti posti a pagamento nelle Tribune di piazza Marconi.