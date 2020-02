Da oggi in oltre 260 scuole elementari parte 'Sbam a scuola'

BARI - Da oggi, 17 febbraio 2020, 263 terze classi delle scuole elementari pugliesi iniziano i corsi di attività motoria con il progetto “Sbam a scuola” del Coni. Quaranta gli esperti laureati in Scienze motorie, già selezionati una settimana fa nella sede del Coni di Bari, che per l’edizione 2020 dedicheranno ore di lezioni sulla sana alimentazione, sulla mobilità sostenibile e l’attività fisica.



“Sbam a scuola” è un progetto promosso e finanziato, da molti anni, dalla Regione Puglia e realizzato dall’Urs Puglia (Ufficio Scolastico Regionale), dall’Università agli Studi di Foggia, dal Comitato Regionale Puglia del Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip), in condivisione fortemente attiva degli Assessorati regionali allo Sport per Tutti, alla Salute e Welfare ed ai Trasporti.



La best practice consiste in un intervento didattico, educativo, integrato, interdisciplinare e trasversale per sensibilizzare i bambini, sin dagli 8 anni di età, ad una sana e corretta alimentazione, con buone abitudini alimentari, e ad un trasporto attivo e mobilità sostenibile (come pedibus). Gli esperti selezionati, laureati in scienze motorie dovranno affiancare l’insegnante di Educazione Fisica per lo svolgimento delle esperienze di pedibus, le carovane di bambini che vanno a piedi a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, e per lo sviluppo dei percorsi interdisciplinari di educazione alle corrette abitudini alimentari.L’edizione 2019-2020 del progetto è rivolta alle classi terze delle Istituzioni scolastiche che hanno aderito e prevede lo svolgimento da parte dell’Esperto Sportivo Scolastico di un massimo di 22 ore di attività per ciascuna classe assegnata, ripartite in 18 ore di copresenza con il docente titolare della classe (1 ora a settimana) e in 4 ore per le attività di monitoraggio (Test).Le scuole partecipanti hanno aderito contestualmente alle tre Azioni regionali: Sbam, Pedibus, Progetti sulla corretta alimentazione inseriti nel Piano Strategico Regionale per la Promozione della Salute nella scuola per l’anno scolastico 2019/2020.