Corsa, screening e altri eventi in favore della prevenzione del cuore

BARI - Una corsa e screening per prevenire le malattie cardiovascolari sono le iniziative, diverse ma parallele, che si svolgeranno a Bari e in Puglia sino al 18 febbraio 2020. A Bari il 16 febbraio è in programma la quarta edizione della “Running Heart”, la manifestazione podistica ad alta finalità sociale: sostenere la prevenzione in ambito cardiologico. La corsa competitiva (e non) è in programma a partire dalle 10, è organizzata dall’Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri, di Rino Piepoli, presidente dell’associazione Bari Road Runners, dall’associazione “Ama Cuore”, Federfarma ed Agenzia regionale strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia Giovanni Gorgoni.



Come lo scorso anno la partenza è prevista da piazza del Ferrarese: il percorso di 10 chilometri si snoderà sul lungomare Sud della città. Previsto, come novità della quarta edizione, anche un mini percorso non competitivo di 5 chilometri nello stesso tratto di lungomare. Abbinata alla corsa, una passeggiata ludico motoria di 3,5 chilometri nei vicoli di Bari vecchia. Lo sport, o meglio l’attività motoria, vede sempre più persone attive grazie alla campagna che il Comune di Bari negli ultimi anni sta diffondendo per promuovere lo sport come cultura della vita sana e soprattutto un modo di prevenire le malattie, nonché socializzare, passare il tempo e divertirsi.



La ‘corsa del cuore’ ci ricorda che la prevenzione e l’attività fisica sono fondamentali per tenere in buona salute il nostro cuore e tenere sotto controllo sempre eventuali patologie cardiovascolari. I medici, infatti, invitano ad avere attenzione allo stile di vita ed incoraggiano a fare attività fisica sin da piccoli. Novità di quest’anno è il consolidamento della partnership con Federfarma Bari che effettuerà nelle farmacie aderenti di Bari e provincia, dal 10 al 23 febbraio 2020, l’elettrocardiogramma gratuito agli iscritti, così da garantire una migliore efficacia dell'attività di screening.Coinvolta nell’iniziativa anche la Medicina dello Sport e la Medicina Generale. Determinante il risvolto sociale della manifestazione che si apre il 15 febbraio con il “Villaggio del Cuore”: quattro postazioni dedicate alla prevenzione dove sarà possibile usufruire di elettrocardiogrammi gratuiti a cura dei medici dell’Anmco Puglia, un workshop di BLS- D (Basic Life Support-Defibrillation) gratuito e controllo della glicemia. Sono invitati tutti coloro che lo desiderano, non soltanto gli sportivi che partecipano alle gare. Ad ogni persona, sarà rilasciata la “Bancomheart”, una card personale per accedere al proprio elettrocardiogramma ed ai propri dati clinici in ogni momento e da qualsiasi computer, smartphone o tablet. Tali dati, acquisiti e custoditi in una virtuale “Banca del Cuore”, saranno visualizzabili collegandosi al sito dedicato “ Banca del cuore ”. Il confronto con un elettrocardiogramma precedente, soprattutto nelle situazioni di dubbia interpretazione, permetterà una diagnosi più precisa e potrebbe salvare la vita.La collaborazione tecnica della corsa è affidata alla Asd Bari Road Runners Club e del suo presidente Rino Piepoli. Il percorso è considerato omologato, ovvero approvato dalla Fidal per eventuali primati nella gara che è inserita come prima tappa del ‘Trofeo Terra di Bari’.Dal 18 febbraio, invece, prenderà il via la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “per il Tuo cuore” promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani, finalizzata a sostenere la ricerca scientifica e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, che ancora oggi rappresentano la prima causa di morte nel nostro Paese. Il numero telefonico per la donazione solidale è il 45523 e sul sito della Fondazione è possibile consultare il razionale e le modalità con cui donare. In tutta Italia, per una settimana tornano gli appuntamenti di “Cardiologie Aperte” che apriranno gratuitamente le porte ai cittadini che vorranno sottoporsi agli screening cardiologici personalizzati e attività di sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla cura delle malattie cardiovascolari.In Puglia le strutture aderenti sono nove: ad Acquaviva la Cardiologia dell’Ospedale Miulli diretta dal dottor Tommaso Langialonga; a Bari la Cardiologia dell’Ospedale San Paolo diretta dal dottor Pasquale Caldarola; a Molfetta la del P.O. don Tonino Bello diretta dal dottor Claudio Paolillo; ad Andria la Cardiologia dell’Ospedale Bonomo diretta dal dottor Michele Cannone; a Canosa di Puglia la Cardiologia dell’Ospedale Caduti In Guerra diretta dal dottor dal dottor Giuseppe Diaferia; a Foggia la Cardiologia degli Ospedali Riuniti diretta dal professor Natale Daniele Brunetti; a San Giovanni Rotondo la Cardiologia dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza diretta dal dottor Aldo Russo; a San Severo la Cardiologia del Presidio Ospedaliero Masselli Mascia diretta dal dottor Alessandro Villella; a Copertino la Cardiologia dell’Ospedale San Giuseppe da Copertino diretta dal dottor Antonio Francesco Amico.Grazie al Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore, ideato e coordinato dalla Fondazione per il Tuo cuore, tutte le Cardiologie aderenti all’iniziativa rilasceranno gratuitamente la card BancomHeart.La prevenzione è importantissima per tutti, anche per i giovani, dove spesso viene trascurata, poiché permette il riconoscimento precoce di cardiopatie misconosciute che possono provocare anche una morte cardiaca improvvisa. Ci sono dei fattori di rischio non modificabili come l’età, il sesso e la familiarità ma il 70 % delle nuove diagnosi di malattie cardiovascolari potrebbe essere evitato intervenendo sui fattori di rischio modificabili, come ad esempio la sedentarietà, il fumo di sigaretta, l’obesità, la glicemia, l’ipertensione arteriosa, l’alimentazione e l’ipercolesterolemia. Per mantenere un cuore sano l’alimentazione e l’attività fisica sono importanti ed consiglio medico è sempre quello di assumere quotidianamente frutta e verdura (almeno tre porzioni), favorendo l’alternanza dei colori che arricchisce l’apporto di vitamine, antiossidanti e omega3, consumare cereali e ortaggi, consumare almeno 400 g di pesce a settimana, limitare la carne ad un paio di volte la settimana, svolgere attività fisica per almeno 30 minuti al giorno.Per conoscere tutte le attività della Fondazione per il Tuo cuore e l’elenco delle Cardiologie aderenti alla Campagna è possibile consultare il sito internet.