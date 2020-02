La città di Taranto capitale della lingua greca con tante iniziative

TARANTO - La città di Taranto è stata capitale della lingua greca di Puglia con l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Lingua Greca, manifestazione giunta alla sesta edizione e che, da due anni a questa parte, è stata riconosciuta ufficialmente da una Legge della Repubblica Ellenica.



Per tutta la mattina di oggi, 7 febbraio, si sono avvicendati eventi dalle relazioni di insigni studiosi con la presentazione delle didattiche sul tema, presentate nel Salone degli Specchi del Municipio di Taranto, con la partecipazione di una o più classi, dalle delegazioni di istituti scolatici.



La Giornata Mondiale della Lingua Greca è organizzata in Puglia e Basilicata, con il sostegno del Segretariato Generale per i Greci all’Estero, dalla Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto con il patrocinio dell'Ambasciata di Grecia presso la Repubblica Italiana, del Comune di Taranto, della F.C.C.E.I. (Federazione Confraternite e Comunità Elleniche in Italia), della Società Filellenica Italiana, del Club per L’Unesco di Taranto e dell’Associazione Marco Motolese di Taranto.La Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto ha riproposto la giornata greco-tarantina aperta con l’inaugurazione ufficiale della Giornata Internazionale della Lingua Greca e i saluti di Antonio Georgopoulos, consigliere del direttivo della F.C.C.E.I., e delle autorità del Comune di Taranto, cui seguirà l’intervento introduttivo della prof.ssa Maria Koutra, Presidente Comunità Ellenica di Taranto. I vari studiosi hanno parlato di educazione di qualità sino al 2030, di presenza greca in Puglia nel corso dei secoli e la sua importanza socio-economica, culturale e religiosa, in particolare a Brindisi e in terra di Otranto, di Dionisios Solomos, l’italofono poeta nazionale greco, autore dell’Inno delle Libertà” e delle donne nella filosofia greca.Tra le attività didattiche presentate dagli istituti scolastici di Puglia e Basilicata si segnalano quelle del liceo “Aristosseno” di Taranto dal titolo “Miti di ieri, Eroine di oggi” (nella foto) e la performance degli studenti del liceo scientifico “Matteo Parisi” di Bernalda. Nel pomeriggio l’‘appendice’ artistica con il recital lirico internazionale “Omaggio ad Aristotele Onassis”, in cui è stato il presidente della Comunità Ellenica di Taranto, professoressa Maria Koutra, ad illustrare la figura di questo importante imprenditore il cui nome è legato a quelli di Maria Callas e di Jacqueline Kennedy. A seguire ci il recital lirico in cui il basso cantabile Alessandro Arena e il mezzosoprano Adele Lupo si sono esibiti accompagnati al pianoforte dal maestro Alessandra Corbelli.A livello nazionale la Giornata Mondiale della Lingua Greca mira a valorizzare i legami che ci uniscono alla cultura greca antica e ci rendono componente attiva di un’eredità di straordinario rilievo per tutto il mondo occidentale. Attraverso l’utilizzo delle parole chiave di particolare valenza civile, morale, politica, artistica, scientifica, poiché intimamente collegate alla cultura e alla sensibilità europea, la lingua greca resta uno strumento particolarmente valido nella definizione di un percorso educativo e formativo ancora più ricco e denso di significati.Per questo nei licei e nelle scuole secondarie superiori italiani gli studenti sono chiamati a svolgere, nell’ambito della Giornata Mondiale della Lingua Greca, attività volontarie inerenti la lettura di brani di autori greci o componimenti elaborati dagli stessi, performance teatrali, musicali o artistiche e quanto altro possa essere allestito dando spazio alla libera creatività dei più giovani.Nella loro elaborazione hanno attinto ai contenuti appresi nell’ambito di materie quali la matematica, le scienze, la letteratura, la filosofia, la storia, l’educazione artistica e l’educazione fisica. Lo sviluppo di iniziative aventi per substrato tali materie, infatti, facilita gli studenti nella scoperta e nella comprensione della attualità dei pilastri della propria cultura ed identità.