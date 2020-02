Ecco chi è stato premiato a ‘Puglia a Tavola'

BARI - Gli anni ‘20, del secolo scorso e del precedente millennio in vista dei nuovi, hanno ispirato i partecipanti all’ottava edizione di “Puglia a Tavola”, il galà dedicato alle eccellenze dell’enogastronomia locale, organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’istituto professionale “Armando Perotti” di Bari che quest’anno ha visto circa 150 partecipanti.



Gli annuali premi “Puglia a Tavola” sono stati assegnati nella serata che ha visto protagonisti tre chef pugliesi meritevoli di aver contribuito, con la propria passione e attività quotidiana, alla valorizzazione dell’eccellenza enogastronomica della regione. A ricevere quello che ormai è un riconoscimento sempre più ambito sono stati premiati: Teresa Buongiorno del ristorante “Già sotto l'arco” di Carovigno, Antonio Scalera del ristorante “La Bul” di Bari e Giovanni Lorusso del ristorante “31.10 Osteria Lorusso” di Bisceglie. Premi speciali a Mauro Sciancalepore di Molfetta, che ha cucinato per un evento realizzato in Kazakistan dalla Fondazione Nikolaos, e lo chef Antonio De Rosa di Bari, docente anche dell'istituto Perotti.



Tutti i partecipanti hanno realizzato piatti di cucina futurista, dedicata agli anni venti del ‘900 cento anni dopo, con l’uso di prodotti gastronomici mediterranei al fine di valorizzare le produzioni pugliesi in una ‘chiave’ nuova e soprattutto attrattiva oltre i confini nazionali.La serata, ospitata come sempre nel primo istituto alberghiero di Bari, l’'I.P.S.S.A.R. “Armano Perotti” nato nel 1959 per volontà di Aldo Moro e capofila dei 24 istituti alberghieri pugliesi, ancora una volta è servita a dimostrare come i futuri cuochi e chef che si formano nell’istituto professionale barese siano di alto livello grazie all'alta qualificazione dell'istruzione e formazione professionale qui offerta con i tre indirizzi standard: cucina, sala e ricevimento, arricchiti dalle opzioni classe 4.0, classe Cambridge e classe Pasticceria.Mentre la Fondazione Nikolaos continua l’impegno nella promozione e valorizzazione delle relazioni interculturali fra la Puglia e i Paesi esteri, attraverso la realizzazione di iniziative di natura culturale, artistica ed enogastronomica, come questa di “Puglia a Tavola” tra curiosità, professionalità e bontà.