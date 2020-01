I premiati e le opere vincitrici del 32° 'Fischietto in Terracotta'

RUTIGLIANO - Galli canterini, cori, bande, strumenti per suonare o ascoltare, noti cantautori, attori, immancabili politici, personaggi di fiabe e persino un figulo con i suoi fischietti sono il frutto della scatenata fantasia dei partecipanti a tutte le categorie del 32° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta



“Città di Rutigliano” che il 24 gennaio 2020 ha visto premiati artigiani, scuole, cittadini appassionati dell’antica arte. Ogni opera ha un suo messaggio che tra ‘il serio e il faceto’ vuole far ridere ma nello stesso tempo riflettere chi la guarda. E ogni partecipante è riuscito nel suo intento.



Tutti si sono attenuti al tema “Fischietti in…Musica” a cui hanno partecipato 46 artisti provenienti da: Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto. La giuria composta da Maria Concetta Dipace (presidente), segretario generale del Comune, Rita Avellis, docente di Discipline pittoriche al liceo artistico “De Nittis” di Bari, Susanna Torres, assistente esecutiva della Fondazione Museo d’arte contemporanea “Pino Pascali” di Polignano a Mare, Pietro Sisto, professore associato presso il dipartimento di Lettere, Arti e Culture comparate dell’Università di Bari, e il giornalista Gianni Capotorto, esperto di tradizioni popolari, hanno scelto i vincitori.Il migliore è stato giudicato “Il mago del piffero” dedicato a Matteo Salvini e realizzato da Francesco Laforgia di Rutigliano, al quale sono stati consegnati 1.300 euro e il Fisoro d’Oro. Il secondo posto l’ha invece conquistato “Forare, oh oh”, con Domenico Modugno su vespa e Fabrizio De Andrè alla chitarra, opera di Marilyn Cerri di Conversano, vincitrice di 600 euro e Fisoro d’Argento, mentre con l’opera “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori”,Giuseppe Dilorenzo di Rutigliano è stato premiato ocn 400 euro e il Fisoro di Bronzo.Nella categoria under 30 ha invece vinto Cleide Coletta di Rutigliano con l’opera “Metamorfosi”, per la categoria “Satira e opera segnalata” la migliore è stata “La Prima Repubblica…non finisce mai…” con Checco Zalone, mentre la giuria popolare ha scelto di premiare al primo posto “La musica può” di Rosa Giuliano di Rutigliano, secondo “I suoni della tradizione” di Antonio Samarelli e terzo “La pignatta suonante” di Margherita Vavalle di Rutigliano. Sono inoltre state segnalate il “Coro” di Trifone Altieri di Rutigliano e “Resumatore di cucù” e “Il circo musicale” entrambe di Diego Poloniato di Nove (Vicenza) e “Tra musica e sibilo la chiave dell’essenza” di Vito Lorenzo Gasparro di Rutigliano.Tanti gli studenti di varie scuole che hanno voluto partecipare al concorso. Tra loro Simone Urbano, 16 anni di Casamassima frequentante l’istituto tecnologico “Montale” di Rutigliano che con la sua “Hard Rock”, una chitarra elettrica nera con in basso un teschio, si è aggiudicato la terza vittoria consecutiva dimostrando, anno dopo anno, non solo progressi ma passione infinita. Tutti i fischietti possono essere ammirati sino al 2 febbraio 2020 nel Museo civico del fischietto “Domenico Divella”.Le foto a corredo di questo articolo sono di Giulio Urbano di V&G Shoots & Sports altre foto sono visibili sulla pagina Facebook.