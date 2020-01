Due gravinesi premiati in un contest fotografico internazionale

GRAVINA IN PUGLIA - Il ponte Acquedotto di Gravina in Puglia, immortalato come sospeso in una coltre bianca o maestoso tra le sfumature del tramonto, in attesa di essere visto e notato in tutto il mondo nel film della seria di spionaggio con protagonista James Bond (girato ad agosto 2019) intitolato “No time to die”, si fa ammirare nelle immagini vincitrici del concorso fotografico internazionale “Wiki Loves Monuments 2019”, promosso da “Wikimedia Commons”.



I meravigliosi scatti sono opera di due gravinesi che, nei giorni scorsi, sono stati accolti a Palazzo di Città dal sindaco Alesio Valente. Ad essere premiati sono stati Lorenzo Ciaccia e Bianca Mandolino. Le istantanee che hanno ottenuto rispettivamente un premio per Lorenzo Ciaccia, per il ponte sotto la neve, ed una menzione speciale per Bianca Mandolino, per la versione più romantica al tramonto, entrambe nella categoria “Wiki Loves Puglia”, sono state inserite nel database multimediale connesso a Wikipedia, il più grande raccoglitore virtuale di informazioni open-source.



"L'immagine di Gravina è ormai riconosciuta nel mondo - ha commentato il sindaco Valente - basti pensare al trailer dell’ultimo film di 007 che si apre con una immagine del nostro ponte ed alle numerose produzioni cinematografiche che hanno girato in città". A livello globale, sono stati 40 i paesi coinvolti, con 1.407 enti italiani e tra i 34 Comuni pugliesi ad aver partecipato, anche Gravina in Puglia, la città del grano e del vino. "Abbiamo immediatamente colto questa occasione – ha riferito il sindaco - Tutto parte da questo, dalla promozione fatta anche grazie alla sensibilità artistica dei nostri cittadini, che ogni volta ci regalano punti di vista inediti e soprattutto, molti motivi di orgoglio".L’Acquedotto, alto 37 metri, largo 5,5 metri e lungo 90 metri, è caratterizzato da una serie di archi, in un tratto anche a due piani, collega le due sponde del torrente della Gravina, chiamato anticamente Crapo. Attraversarlo a piedi consente di poter ammirare il canyon sottostante con la sua natura incontaminata, oggi parte del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, insieme con le antiche abitazioni paleolitiche scavate nella roccia. Dapprima pare fosse solo un ponte, voluto per consentire ai fedeli una più facile via per raggiungere la chiesetta della Madonna della Stella. La data di costruzione non è certa, lo stile è romanico, ma si sa, da documenti storici, che già esisteva nel 1686 quando, a causa del terremoto proprio in quell’anno, subì dei danni mentre un altro sisma nel 1722 ne fece crollare una parte. Fu poi la famiglia degli Orsini a richiederne la ricostruzione qualche decennio dopo trasformandolo in conduttore di acqua dalle sorgenti Sant’Angelo e San Giacomo sino a due fontane poste alle mura della città. Ricostruita con un totale di 25 archi, fu danneggiata nel 1855 a seguito di un’alluvione, per cui si decise di sostituirne alcuni con una spalliera in tufo.