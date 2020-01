L’Arcidiocesi di Bari-Bitonto ha un nuovo logo

BARI - Il Cristo Pantocratore della lettera istoriata del rotolo del Benedizionale di Bari e il grifo del pavimento della Chiesa Concattedrale di Bitonto sono rappresentanti nel nuovo luogo dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. A sceglierlo è stato l’arcivescovo Francesco Cacucci dopo un lungo lavoro seguito da un ampio confronto per esprime bene due simboli della Chiesa locale.



L’immagine è composta da due figure stilizzate: il Cristo Pantocratore, solitamente presente nelle icone ortodosse (il termine Pantocratore deriva infatti dal greco pantocrator che significa “sovrano di tutte le cose”) e tipica dell’arte bizantina, è ritratto seduto su un trono nell’atto di benedire con tre dita della mano destra, ed è stato tratto dalla lettera istoriata del rotolo del Benedizionale di Bari; e il grifo alato, risalente all’XI secolo, con tutti i suoi simboli e iscritto in un cerchio di croci, ben riproduce il mosaico che è composto a tessere musive sul pavimento della Cattedrale di Bitonto. Le due figure stilizzate costituiscono due segni peculiari delle vicende storico-artistiche delle due chiese locali di Bari e di Bitonto.



Il Benedizionale di Bari (1025-1050) è uno dei quattro rotoli della liturgia pasquale, di età medievale, composti a Bari e custoditi nel Museo Diocesano di Bari. L’iniziale della parola Vere è rappresentata con richiami grafici all’ultima lettera dell’alfabeto greco, l’Omega, con intensi legami al passo neo-testamentario: “Io son l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto all’albero della vita e per entrare per le porte nella città” (Ap 22, 13-14). La lettera istoriata, secondo i canoni di tradizione benedettina, contiene l’immagine di un Cristo Pantocratore, benedicente alla greca ed è possibile leggerla con la scena della benedizione al fonte. E’ il Battesimo la porta d’ingresso alla vita nuova in Cristo.



L’immagine del grifo nel suo utilizzo ha radici che risalgono al 3000 a.C. in Mesopotamia, come vessillo di difesa. La sua composizione presenta varianti, tra i due animali raggruppati: leone ed uccello. Il significato cristiano, allude al dogma delle due nature dell’unica persona del Verbo Incarnato.

Tale motivo ha una larga diffusione: sarcofagi, portali, capitelli, pavimento. L’opera bitontina costituisce un tassello delle varie costruzioni e fasi di edificazione della cattedrale. L’opera s’inserisce in un ambiente quadrangolare, facente parte di una torre della precedente chiesa (XI sec.).

Le due figure componenti il logo sono così l’accesso per conoscere la storia di due Chiese locali, un’unica Chiesa diocesana.